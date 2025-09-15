Una motociclista murió arrollada por un colectivo

Una mujer que se trasladaba en una moto 110 CC, murió este lunes a primera hora de la tarde al ser rozada por un automóvil y luego colisionada por un colectivo en avenida Almafuerte y María Acevedo, de Paraná, cuando los vehículos circulaban de oeste a este.

Al lugar concurrieron personal policial y ambulancia. Testigos indicaron que la moto fue rozada por el auto y el rodado habría caído delante del colectivo.

La conductora del motovehículo, una joven de 24 años, al caer tras el primer impacto, fue alcanzada por el colectivo, sufriendo lesiones de gravedad. En primera instancia, personal especializado constató el fallecimiento de la víctima en el lugar, dándose intervención inmediata a personal policial y de Accidentología Vial para las actuaciones correspondientes.

Bomberos Voluntarios colaboró en las tareas de asistencia y seguridad de la zona hasta finalizar la labor.