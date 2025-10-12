Hallaron en Gualeguaychú al niño secuestrado en Córdoba y detuvieron a su padre, acusado de doble crimen

De La Paz a Paraná, con una herida de arma de fuego
Un joven de 18 años fue auxiliado, constatándose un disparo en un costado del abdomen. Por su gravedad, fue derivado al Hospital San Martín.
Se trata de un uruguayo, sospechado de los femicidios de su ex mujer y ex suegra, para llevarse a su hijo de 5 años, que fue encontrado junto a él en un hotel entrerriano.Policiales/Judiciales12 de octubre de 2025
En las primeras horas de la tarde de este domingo, la Policía de Entre Ríos detuvo en un hotel de Gualeguaychú, a un hombre de nacionalidad uruguaya, identificado como P.L., quien era intensamente buscado en todo el litoral, presumiéndose que retomaría viaje hacia su país natal.
Según trascendió, estaba averiguando poder contratar una barcaza para cruzar la frontera junto a su hijo de 5 años. Por medios tradicionales no lo lograría, ya que la justicia de Córdoba había activado el "Alerta Sofía" para dar con el niño.
Un joven de 18 años fue auxiliado, constatándose un disparo en un costado del abdomen. Por su gravedad, fue derivado al Hospital San Martín.
Ocurrió en Villaguay, cuando los policías advirtieron que dos motocicletas circulaban a alta velocidad y decidieron intervenir.
Bajo la carátula de "Homicidio culposo", se investigan las circunstancias en las que falleció un hombre de 74 años.
Pudo ser localizada e interceptada por la policía. Ahora enfrentará la imputación penal por “Tentativa de Homicidio”.
Se dedica a hacer viajes ejecutivos, lo que lo trajo hasta esta provincia. ¿Dónde está?, es el enigma que una minuciosa investigación policial, pretende responder. Los detalles.
La policía de Entre Ríos alertó sobre una nueva estafa virtual que circula desde hace unos días y se conoce con el nombre de “El mensaje equivocado”. En qué consiste.
El 138° aniversario de Aldea María Luisa se celebrará con un acto oficial el sábado y una gran jornada festiva el domingo en el Predio de la Posta. Habrá inauguraciones, más de 400 expositores, gastronomía local, música en vivo y una amplia convocatoria vecinal para disfrutar en familia.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Se dedica a hacer viajes ejecutivos, lo que lo trajo hasta esta provincia. ¿Dónde está?, es el enigma que una minuciosa investigación policial, pretende responder. Los detalles.
Bajo la carátula de "Homicidio culposo", se investigan las circunstancias en las que falleció un hombre de 74 años.
El acto central concentró inauguraciones y un repaso de los más recientes logros de la comunidad. El intendente Pablo Schonfeld precisó que en la localidad "se han invertido aproximadamente 170 millones de pesos", y subrayó: "Todo con recursos del municipio y muchas horas de trabajo de nuestro personal; para lograr este presente con la modernidad que los tiempos imponen".