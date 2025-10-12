Plus en Vivo

Hallaron en Gualeguaychú al niño secuestrado en Córdoba y detuvieron a su padre, acusado de doble crimen

Se trata de un uruguayo, sospechado de los femicidios de su ex mujer y ex suegra, para llevarse a su hijo de 5 años, que fue encontrado junto a él en un hotel entrerriano.

12 de octubre de 2025
En las primeras horas de la tarde de este domingo, la Policía de Entre Ríos detuvo en un hotel de Gualeguaychú, a un hombre de nacionalidad uruguaya, identificado como P.L., quien era intensamente buscado en todo el litoral, presumiéndose que retomaría viaje hacia su país natal.

Según trascendió, estaba averiguando poder contratar una barcaza para cruzar la frontera junto a su hijo de 5 años. Por medios tradicionales no lo lograría, ya que la justicia de Córdoba había activado el "Alerta Sofía" para dar con el niño.   

El presunto femicida y su
Poder llevarse al pequeño, habría sido lo que este sábado desató un tremendo hecho de sangre en el barrio de Villa Ribera Indarte, provincia de Córdoba.
Fuentes de la investigación consultadas por Estación Plus Crespo, sostienen que la criatura se encontraba con su mamá Luna Giardina (24) y su abuela Zamudio (50), cuando el ahora detenido, habría llegado desde la República Oriental del Uruguay hace unos días, para dar muerte a ambas mujeres y desaparecer con el niño.
Desde Córdoba se tomó un taxi que lo trajo hasta Gualeguaychú. La Policía pudo rastrear ese recorrido y sorprenderlo antes de la etapa final de su plan. El niño fue encontrado en buen estado de salud y el sujeto aprehendido, quedando momentáneamente alojado en la Jefatura Departamental.
Las víctimas del doble femicidio,
Después de varias denuncias por violencia de género y amenazas, Luna Giardina habría conseguido que le otorgaran un botón antipánico, que no alcanzó a activar

