Argentina y Colombia luchan por un pase a la final del Mundial Sub 20

Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección ArgentinaDeportes15 de octubre de 2025
La crespense Agostina Holzheier está en la lista que confeccionó el entrenador Germán Portanova para disputar la Liga de Naciones.
Los dirigidos por Diego Placente vienen de ganarle 2-0 a México, mientras que los "Cafeteros" eliminaron a España.Deportes15 de octubre de 2025
La Selección argentina se enfrentará este miércoles con su par de Colombia, en busca de un lugar en la final del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile.
El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, está programado para las 20 (hora de Argentina) y se podrá ver a través de Telefe y DSports.
La Selección argentina llega a este cruce clave con grandísimas actuaciones, ya que viene de ganar todos sus partidos previos sin mayores complicaciones.
En el Grupo D, los dirigidos por Diego Placente quedaron primeros productos de los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia. Ya en los octavos de final golearon 4-0 a Nigeria, mientras que en los cuartos eliminaron a México con un cómodo 2-0.
Colombia, por su parte, no la tuvo tan fácil para meterse entre los cuatro mejores de la competición.
El conjunto "Cafetero", que es dirigido por César Torres, finalizó primero en el Grupo F con solo cinco puntos, producto del triunfo ante Arabia Saudita y los empates frente a Noruega y Nigeria.
En los octavos de final vencieron cómodamente a Sudáfrica y en los cuartos de final la víctima fue España, selección a la que vencieron 3-2 sobre la hora en un partido parejísimo.
Estas selecciones se conocen muy bien, ya que tuvieron que enfrentarse en dos ocasiones en el Sudamericano Sub 20. En la Primera Fase igualaron 1-1, pero la "Albiceleste" se impuso 1-0 en el Hexagonal Final.
Unas horas antes, a las 17, se definirá al primer finalista de la competición, cuando Francia y Marruecos se enfrenten en el Estadio Elías Figueroa Brander, de la ciudad de Valparaíso, por lo que podría repetirse la final del Mundial de Qatar 2022.
Las posibles formaciones y otros detalles del partido
Mundial Sub 20
Semifinal
Argentina – Colombia
Estadio: Julio Martínez Prádanos
Árbitro: a confirmar
Hora: 20. TV: Telefe y DSports
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Julián Bazán, Carlos Sarabia; José Cavadia, Elkin Rivero, Kener González; Oscar Perea, Neyser Villareal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.
Los planteles de la categoría Sub 12 de la Escuela Municipal de Crespo tuvieron actividad el último fin de semana, en el marco del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Voleibol.
Por la séptima fecha del certamen liguista, el triunfo de ambos planteles, los mantiene como protagonistas en la fase regular.
Melina Spahn, integrará la Selección Argentina en la 1ª Liga de Naciones de pelota paleta en México, compitiendo en goma y frontenis femenino.
Se disputaron los partidos correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura. Cinco planteles crespenses siguen en carrera en las categorías teloneras.
Iván Morales Bravo marcó el único gol del encuentro, mientras que un tanto de Borja fue anulado por offside mediante el VAR.
Autoridades del orden público identificaron a la conductora embistente.
Mega despliegue "no solamente en la zona urbana, sino también rural", afirmaron fuentes de la investigación a Estación Plus Crespo. ¿Quién es "El Narigón" Vázquez?
El niño ya no está en Entre Ríos y el femicida aguarda una comisión especial que lo llevará ante la Justicia cordobesa.
En el marco de un procedimiento judicial relacionado con un caso de violencia familiar, se llevó a cabo la exclusión del hogar de un ciudadano en la localidad de Crespo.
Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron hasta el inmueble, donde el foco ígneo era generalizado.