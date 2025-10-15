Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección Argentina

Argentina y Colombia luchan por un pase a la final del Mundial Sub 20Deportes15 de octubre de 2025
Los dirigidos por Diego Placente vienen de ganarle 2-0 a México, mientras que los "Cafeteros" eliminaron a España.
La crespense Agostina Holzheier está en la lista que confeccionó el entrenador Germán Portanova para disputar la Liga de Naciones.Deportes15 de octubre de 2025
Germán Portanova, entrenador de la Selección Argentina Femenina Mayor, dio a conocer la prelista de jugadoras convocadas del fútbol local de cara a la Liga de Naciones, que comenzará el 24 de octubre. Entre las citadas se encuentra la crespense Agostina Holzheier.
La mediocampista entrerriana se desempeña en Racing y viene de disputar la Copa América Femenina en Ecuador. Junto al resto de las jugadoras convocadas que trabajarán de miércoles a viernes en el predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza.
#SelecciónFemenina La preselección local entrenará esta semana en el predio Lionel Andrés Messi 🫡— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 13, 2025
📝 https://t.co/5N3MLOkGjLpic.twitter.com/FpQrDKhWDf
La competición se disputará en fase única, que se jugará a una sola rueda de partidos, todos contra todos en partidos únicos, sumando un total de nueve jornadas, en base al calendario preliminar elaborado por la Conmebol.
En cada jornada ocho equipos se enfrentan, mientras un equipo queda libre, de manera que todos los equipos descansarán en una de las nueve fechas.
Se disputará un total de 36 partidos entre las selecciones femeninas sudamericanas que representan la Conmebol. No participará en esta edición específica del torneo la selección de Brasil, porque ya está clasificada a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 por ser país anfitrión.
Clasificarán de manera directa al Mundial los equipos que ocupen las dos primeras posiciones en la tabla de clasificación final y clasificarán al repechaje intercontinental los equipos que ocupen la tercera y cuarta posición en la tabla de clasificación final.
Argentina debutará como local ante Paraguay el 24 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona, mientras que en la segunda fecha visitará a Uruguay el 28 de octubre en el Estadio Centenario de Montevideo.
UNO
Los planteles de la categoría Sub 12 de la Escuela Municipal de Crespo tuvieron actividad el último fin de semana, en el marco del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Voleibol.
Por la séptima fecha del certamen liguista, el triunfo de ambos planteles, los mantiene como protagonistas en la fase regular.
Melina Spahn, integrará la Selección Argentina en la 1ª Liga de Naciones de pelota paleta en México, compitiendo en goma y frontenis femenino.
Se disputaron los partidos correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura. Cinco planteles crespenses siguen en carrera en las categorías teloneras.
Iván Morales Bravo marcó el único gol del encuentro, mientras que un tanto de Borja fue anulado por offside mediante el VAR.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Autoridades del orden público identificaron a la conductora embistente.
Mega despliegue "no solamente en la zona urbana, sino también rural", afirmaron fuentes de la investigación a Estación Plus Crespo. ¿Quién es "El Narigón" Vázquez?
En el marco de un procedimiento judicial relacionado con un caso de violencia familiar, se llevó a cabo la exclusión del hogar de un ciudadano en la localidad de Crespo.
Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron hasta el inmueble, donde el foco ígneo era generalizado.