Paritaria estatal: No hubo acuerdo y mantendrán un mes más el "bono"

Este miércoles se reabrió la paritaria salarial entre funcionarios del Gobierno provincial y los sindicatos que representan al personal estatal, ATE y UPCN. La patronal llegó con una propuesta coincidente con la de hace tres meses atrás, lo que significaría "un congelamiento", entendieron los dirigentes gremiales.

La reunión entre las partes se desarrolló desde las 11:00 de este miércoles, en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, recordó APF Digital.

El Gobierno provincial presentó una propuesta que consiste en el pago de una suma no remunerativa de 50 mil pesos a activos y de 25 mil a pasivos, por otros 3 meses.

La oferta no fue aceptada por los sindicatos y el encuentro pasó a un cuarto intermedio hasta el 4 de noviembre.

Confirman un único mes más de bono

Supo Estación Plus Crespo que habida cuenta de que no hubo acuerdo entre las partes, el Gobierno de Entre Ríos decidió igualmente abonar con la próxima liquidación un bono de $50.000 para activos y $25.000 para pasivos. Es decir, se prorroga por único mes (octubre) el mismo bono que venían percibiendo los trabajadores públicos entrerrianos.

Sólo un sector de la Policía de Entre Ríos y agentes del Servicio Penitenciario Provincial, percibirán con sus haberes de octubre el mencionado bono de $50.000 más el bono de $34.000 determinado en forma excepcional. Este último no incluye retirados.