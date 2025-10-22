Paraná Campaña: la Copa “Gurises” comienza los play off

Sarmiento, con el ánimo en alto rumbo a la semifinal
El DT César Navoni destacó el esfuerzo del grupo y el acompañamiento de los hinchas tras el triunfo ante Hasenkamp.
Se disputó la décima fecha de la fase regular en las categorías formativas y quedaron definidos los cruces de octavos de final.Deportes22 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Durante el pasado sábado 18 de octubre, se disputaron los partidos correspondientes a la 10° fecha de la fase regular en la Copa “Gurises de Paraná Campaña”. De esta manera, consumada la primera parte del torneo, se realizó la reunión donde se definieron los enfrentamientos correspondientes a los octavos de final.
En dicha instancia, se jugará un único partido en el que pasará de fase el que triunfe en dicho cotejo y en caso de empate, obtendrá la clasificación el equipo que haya tenido mejor clasificación en la primera parte del torneo.
Estadio “Leandro Cecotti” (Viale)
Sub 13 - Cultural Blanco vs. Cañadita
Sub 13 - Sarmiento Blanco vs. Cultural Celeste
Sub 11 - Unión Blanco vs. Cultural Celeste
Sub 11 - Viale FBC vs. Cañadita
Sub 15 - Unión Blanco vs. Cultural Celeste
Sub 15 - Viale FBC vs. Unión Verde
Estadio “5 de Octubre” (Viale)
Sub 13 - Unión Blanco vs. Litoral
Sub 13 - Atl. María Grande vs. Sarmiento Rojo
Sub 11 - Sarmiento Rojo vs. Cultural Blanco
Sub 11 - Sarmiento Blanco vs. Arsenal Blanco
Sub 15 - Cultural Blanco vs. Sarmiento Blanco
Sub 15 - Arsenal Verde vs. Dep. Tabossi
Estadio “Antonio Fortunato Ruiz Moreno” (Hasenkamp)
Sub 13 - Juv. Unida vs. Dep. Tuyango
Sub 13 - Atl. Hasenkamp vs. Independiente FBC
Sub 11 - Unión FC vs. Unión Agrarios
Sub 11 - Atl. Hasenkamp vs. Dep. Bóvril
Sub 15 - Unión Agrarios vs. Atl María Grande
Sub 15 - Dep. Tuyango vs. Atl. Hasenkamp
Estadio “Tomás Segovia” (Hasenkamp)
Sub 13 - Sauce de Luna vs. Unión Agrarios
Sub 13 - Atl. Hernandarias vs. Arsenal Blanco
Sub 11 - Atl. Hernandarias vs. Litoral
Sub 11 - Juv. Unida vs. Juv. Sarmiento
Sub 15 - Independiente FBC vs Sauce de Luna
Sub 15 - Dep. Bovril vs. Litoral
El DT César Navoni destacó el esfuerzo del grupo y el acompañamiento de los hinchas tras el triunfo ante Hasenkamp.
Se disputó la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol Chacarero para la rama femenina.
El Fútbol Chacarero ya conoce a los cuatro mejores equipos de las categorías Sub 20 y Sub 17.
Los africanos se impusieron gracias a los dos goles del delantero Yassir Zabiri en el primer tiempo.
Unión de Crespo volvió a meterse entre los cuatro mejores de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, tras un intenso duelo ante Cañadita Central de Seguí que se definió desde el punto del penal. En una tarde cargada de tensión, el arquero Eduardo Ramírez se vistió de figura: contuvo un disparo clave y sostuvo a su equipo en los momentos más difíciles del partido.
Los equipos crespenses avanzaron a las semifinales de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Sarmiento venció 3 a 1 a Sarmiento de Hasenkamp, mientras que Unión eliminó a Cañadita Central por penales tras empatar sin goles. Cultural cayó ante Viale FBC y se despidió del torneo.
La policía tuvo que realizar intensas averiguaciones para dar con el paradero del conductor. Viajaban dos amigos.
Con el estreno de la Boleta Única Papel, en 9 escuelas de la planta urbana crespense se estarán eligiendo diputados y senadores nacionales por Entre Ríos. ¿Dónde te corresponde votar conforme la actual distribución? Accedé a la búsqueda alfabética o automática digital.
Autoridades de la Municipalidad de Crespo y de la empresa Geosk SRL firmaron el boleto de compra-venta de un terreno en el Parque Industrial Crespo.
El hombre de 34 años se accidentó en la zona del Lago Salto Grande, en cercanías al Club Náutico, de la ciudad de Santa Ana.
Su muerte se contextualiza en un procedimiento policial que comenzó en Libertador San Martín y terminó en Diamante. "Entendemos que ya es momento de que el cuerpo sea entregado a la familia, para que reciba su sepelio", afirmó el abogado querellante, Nélson Schlotahuer, quien dio detalles de la causa. Qué sugerencias dejó en su reunión con el Comité para la Prevención de Torturas de Entre Ríos.