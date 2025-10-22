Plus en Vivo

Paraná Campaña: la Copa “Gurises” comienza los play off

Se disputó la décima fecha de la fase regular en las categorías formativas y quedaron definidos los cruces de octavos de final.

Deportes22 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Durante el pasado sábado 18 de octubre, se disputaron los partidos correspondientes a la 10° fecha de la fase regular en la Copa “Gurises de Paraná Campaña”. De esta manera, consumada la primera parte del torneo, se realizó la reunión donde se definieron los enfrentamientos correspondientes a los octavos de final.

En dicha instancia, se jugará un único partido en el que pasará de fase el que triunfe en dicho cotejo y en caso de empate, obtendrá la clasificación el equipo que haya tenido mejor clasificación en la primera parte del torneo. 

Programación - Sábado 25 de octubre (comienzo: 12 hs.) 

Estadio “Leandro Cecotti” (Viale)
Sub 13 - Cultural Blanco vs. Cañadita
Sub 13 - Sarmiento Blanco vs. Cultural Celeste
Sub 11 - Unión Blanco vs. Cultural Celeste
Sub 11 - Viale FBC vs. Cañadita
Sub 15 - Unión Blanco vs. Cultural Celeste
Sub 15 - Viale FBC vs. Unión Verde

Estadio “5 de Octubre” (Viale)
Sub 13 - Unión Blanco vs. Litoral
Sub 13 - Atl. María Grande vs. Sarmiento Rojo
Sub 11 - Sarmiento Rojo vs. Cultural Blanco
Sub 11 - Sarmiento Blanco vs. Arsenal Blanco
Sub 15 - Cultural Blanco vs. Sarmiento Blanco
Sub 15 - Arsenal Verde vs. Dep. Tabossi

Estadio “Antonio Fortunato Ruiz Moreno” (Hasenkamp)
Sub 13 - Juv. Unida vs. Dep. Tuyango
Sub 13 - Atl. Hasenkamp vs. Independiente FBC
Sub 11 - Unión FC vs. Unión Agrarios
Sub 11 - Atl. Hasenkamp vs. Dep. Bóvril
Sub 15 - Unión Agrarios vs. Atl María Grande
Sub 15 - Dep. Tuyango vs. Atl. Hasenkamp

Estadio “Tomás Segovia” (Hasenkamp)
Sub 13 - Sauce de Luna vs. Unión Agrarios
Sub 13 - Atl. Hernandarias vs. Arsenal Blanco
Sub 11 - Atl. Hernandarias vs. Litoral
Sub 11 - Juv. Unida vs. Juv. Sarmiento
Sub 15 - Independiente FBC vs Sauce de Luna
Sub 15 - Dep. Bovril vs. Litoral

