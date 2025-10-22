Paraná Campaña: la Copa “Gurises” comienza los play off

Durante el pasado sábado 18 de octubre, se disputaron los partidos correspondientes a la 10° fecha de la fase regular en la Copa “Gurises de Paraná Campaña”. De esta manera, consumada la primera parte del torneo, se realizó la reunión donde se definieron los enfrentamientos correspondientes a los octavos de final.

En dicha instancia, se jugará un único partido en el que pasará de fase el que triunfe en dicho cotejo y en caso de empate, obtendrá la clasificación el equipo que haya tenido mejor clasificación en la primera parte del torneo.

Programación - Sábado 25 de octubre (comienzo: 12 hs.)

Estadio “Leandro Cecotti” (Viale)

Sub 13 - Cultural Blanco vs. Cañadita

Sub 13 - Sarmiento Blanco vs. Cultural Celeste

Sub 11 - Unión Blanco vs. Cultural Celeste

Sub 11 - Viale FBC vs. Cañadita

Sub 15 - Unión Blanco vs. Cultural Celeste

Sub 15 - Viale FBC vs. Unión Verde

Estadio “5 de Octubre” (Viale)

Sub 13 - Unión Blanco vs. Litoral

Sub 13 - Atl. María Grande vs. Sarmiento Rojo

Sub 11 - Sarmiento Rojo vs. Cultural Blanco

Sub 11 - Sarmiento Blanco vs. Arsenal Blanco

Sub 15 - Cultural Blanco vs. Sarmiento Blanco

Sub 15 - Arsenal Verde vs. Dep. Tabossi

Estadio “Antonio Fortunato Ruiz Moreno” (Hasenkamp)

Sub 13 - Juv. Unida vs. Dep. Tuyango

Sub 13 - Atl. Hasenkamp vs. Independiente FBC

Sub 11 - Unión FC vs. Unión Agrarios

Sub 11 - Atl. Hasenkamp vs. Dep. Bóvril

Sub 15 - Unión Agrarios vs. Atl María Grande

Sub 15 - Dep. Tuyango vs. Atl. Hasenkamp

Estadio “Tomás Segovia” (Hasenkamp)

Sub 13 - Sauce de Luna vs. Unión Agrarios

Sub 13 - Atl. Hernandarias vs. Arsenal Blanco

Sub 11 - Atl. Hernandarias vs. Litoral

Sub 11 - Juv. Unida vs. Juv. Sarmiento

Sub 15 - Independiente FBC vs Sauce de Luna

Sub 15 - Dep. Bovril vs. Litoral