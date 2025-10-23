Crespo: Avanzan a buen ritmo las obras que se ejecutan en calle Florentina Gómez Miranda

“Genera mucha satisfacción ver que los vecinos ya comienzan a utilizar y disfrutar de las primeras concreciones, de esta obra que tiene un alto impacto en la vida de ellos”, destacó Marcelo Cerutti. “Hasta el momento llevamos ejecutados 1.100 metros de cordón cuneta y casi 200 metros de vereda. Avanzando conforme a los tiempos previstos”, remarcó el intendente.

Se ejecutan 20 cuadras de veredas peatonales, más de 1.400 metros lineales de cordón cuneta, badenes de hormigón y otras acciones complementarias.





Durante la recorrida por el lugar, también estuvo Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente), quien acotó que la calle Florentina Gómez Miranda ya cuenta con cordón cuneta desde la ruta Crespo-Racedo hasta la intersección con Rosario Vera Peñaloza. Mientras que, el avance de veredas va hasta calle Pública Nº 236. Además, se van realizando tareas complementarias para corregir los desniveles topográficos. “Ya estamos viendo los beneficios de los trabajos realizados, porque además de que ya comienzan a utilizarlo los vecinos, también lo observamos cuando colocamos nuevo material de piedra en la calle y queda contenido, produciendo beneficios en la circulación de los vehículos. Además, con las veredas también aportamos a la accesibilidad peatonal y seguridad vial.

Intervenciones planificadas

La ejecución de esta obra trae importantes beneficios a la vida diaria de más de 170 familias, ubicadas en una zona en amplio crecimiento y desarrollo en los últimos años.

El cordón cuneta se construyó de ambos lados de Florentina Gómez Miranda, en el primer tramo (175 metros, desde la Ruta Crespo-Racedo hasta pasando la Calle Pública Nº 234). Mientras que, el trayecto restante será realizado del lado de las viviendas hasta calle Los Wichis. Mientras que, las veredas peatonales, de 1,20 metro de ancho, serán sobre el margen izquierdo -es decir sobre la franja de las viviendas- si tomamos como referencia de ingreso al lugar desde la Ruta Crespo-Racedo.

También se construirán veredas frente a las viviendas de calle Los Wichis. Con respecto a los badenes, para garantizar un sistema de escurrimiento eficiente y seguro, se realizan en las siguientes intersecciones con Florentina Gómez Miranda: Los Polvorines, Calle Pública Nº 234, CP Nº 236, Los Ombúes, CP Nº 238 y Los Chanás. También se planificó una senda peatonal sobreelevada para conectar Florentina Gómez Miranda con San Martín (Campo de Deportes de la Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Nº 35 Técnica ‘Gral. Don José de San Martín’).





Además, se proyectó una dársena sobre el margen derecho de la ruta (sentido circulación Racedo-Crespo), para quienes vengan por la ruta y deban ingresar a Florentina Gómez Miranda. Será con un afirmado de piedra al borde de la trama pavimentada.

También se hicieron tareas en la alcantarilla en la intersección de Florentina Gómez Miranda con Los Ombúes (con dos tubos de material helicoidal de PVC de 800 milímetros).

Es importante destacar que hay modificaciones en el sentido de circulación vehicular sobre Florentina Gómez Miranda. Ahora es sólo de ingreso la primera parte (entre Ruta Crespo-Racedo y Calle Pública Nº 236). Luego pasa a doble mano. Por lo tanto, la salida de esa zona debe efectuarse por Las Higuerillas o por las otras arterias cercanas.

Beneficios de estas obras

La construcción de cordones cuneta permite canalizar correctamente el agua de lluvia, evitando acumulaciones, erosión y daños en las calles. Los badenes de hormigón refuerzan ese sistema de desagüe y protegen los cruces, ofreciendo mayor durabilidad y seguridad. Además, ayudan a mantener la calzada en mejores condiciones y a delimitar los espacios de circulación.

Por su parte, las veredas mejoran la conectividad, permitiendo que los vecinos transiten de forma cómoda y segura, especialmente niños, personas mayores y quienes tienen movilidad reducida.





Estas obras hacen más ordenado y limpio el entorno, mejoran la calidad de vida y favorecen el desarrollo de todo el sector poblacional.

La inversión se realiza por administración, mediante el sistema de recupero. Considerándose, desde la Municipalidad de Crespo, la importancia de su ejecución desde un plan integral, para mejorar la conexión, la infraestructura y la seguridad vial.