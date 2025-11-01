Recuperan pertenencias sustraídas desde un garage abierto

Todo comenzó el 31 de octubre, activando rápidas medidas policiales y judiciales. El Jefe de la dependencia local, Crio. Ppal. Daniel Roldán, precisó a Estación Plus Crespo: "Una vecina de Barrio Azul se hizo presente ante la Oficina de Sumario, denunciando la sustracción de una bicicleta Nordic, color negra y naranja fluor, rodado 29; y una silla para bebé, color negra; pertenencias que se encontraban en el garage del complejo habitacional en el que reside, el cual permanece sin llavar. La damnificada manifestó que no advirtió roturas, pudiendo establecer un período de ventana de tiempo en el que se habría cometido el hecho".

"Personal del Área de Investigaciones de esta Seccional, se abocó a realizar averiguaciones en las inmediaciones, entre otras tareas de campo que posibilitaron sospechar de la posible tenencia de los elementos hurtados", apuntó el funcionario.

En cuanto a la resolución del caso, Roldán explicó: "Una comisión se constituyó en un domicilio de Barrio Del Rosario, pudiendo entrevistarse con una mujer, quien admitió tener en su poder la bicicleta y la silla infantil interesada. A sabiendas de pormenores de la investigación, optó por hacer entrega voluntaria de los elementos, para evitarse mayores inconvenientes. No obstante, durante el secuestro adujo haberla comprado a otro ciudadano, quien ha sido protagonista de intervenciones locales anteriores, por similar tipificación penal".

En conocimiento de los recuperos, la Fiscalía interviniente dispuso la continuidad de los trámites de estilo hasta su oportuna restitución.