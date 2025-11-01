Recuperan pertenencias sustraídas desde un garage abierto

Un niño de 6 años fue derivado a Paraná tras un siniestro en Crespo
Ocurrió en Barrio San Lorenzo. El pequeño se desplazaba en moto junto a su mamá.
Entre este viernes y sábado, el Área de Investigaciones de Comisaría Crespo logró el recupero de los efectos buscados, como así también la individualización de las personas implicadas, habida cuenta que había operado una comercialización informal.Crespo01 de noviembre de 2025
Todo comenzó el 31 de octubre, activando rápidas medidas policiales y judiciales. El Jefe de la dependencia local, Crio. Ppal. Daniel Roldán, precisó a Estación Plus Crespo: "Una vecina de Barrio Azul se hizo presente ante la Oficina de Sumario, denunciando la sustracción de una bicicleta Nordic, color negra y naranja fluor, rodado 29; y una silla para bebé, color negra; pertenencias que se encontraban en el garage del complejo habitacional en el que reside, el cual permanece sin llavar. La damnificada manifestó que no advirtió roturas, pudiendo establecer un período de ventana de tiempo en el que se habría cometido el hecho".
"Personal del Área de Investigaciones de esta Seccional, se abocó a realizar averiguaciones en las inmediaciones, entre otras tareas de campo que posibilitaron sospechar de la posible tenencia de los elementos hurtados", apuntó el funcionario.
En cuanto a la resolución del caso, Roldán explicó: "Una comisión se constituyó en un domicilio de Barrio Del Rosario, pudiendo entrevistarse con una mujer, quien admitió tener en su poder la bicicleta y la silla infantil interesada. A sabiendas de pormenores de la investigación, optó por hacer entrega voluntaria de los elementos, para evitarse mayores inconvenientes. No obstante, durante el secuestro adujo haberla comprado a otro ciudadano, quien ha sido protagonista de intervenciones locales anteriores, por similar tipificación penal".
En conocimiento de los recuperos, la Fiscalía interviniente dispuso la continuidad de los trámites de estilo hasta su oportuna restitución.
A poco menos de 2 meses de las fiestas, las posturas encontradas vuelven a poner la temática en debate. Luego del ingreso de un bosquejo normativo al Concejo Deliberante, comerciantes del rubro expresaron su malestar y rechazo.
Este fin de semana se realizarán distintas actividades religiosas en Crespo, en el marco del Día de Todos los Santos (sábado 1 de noviembre) y el Día de los Fieles Difuntos (domingo 2 de noviembre), fechas tradicionales de recordación y oración por los seres queridos fallecidos.
El Ministerio Público de la Defensa ofrece mensualmente a la ciudadanía de Crespo, la posibilidad de un contacto directo, presencial y en territorio, con quienes de manera oficial, pueden impulsar el acceso a la justicia de quienes más lo necesitan. Cuota alimentaria, Régimen comunicacional, y Restricciones a la capacidad, encabezan el ranking de asesoramiento.
La Peña Xentenario Xeneize de Crespo celebra sus 20 años con una cena aniversario el sábado 15 de noviembre en el salón de Club Sarmiento. Habrá sorteos, reconocimientos, la presencia del exjugador Rolando “Flaco” Schiavi y una rifa con importantes premios para los hinchas de Boca Juniors.
En horas de la siesta de este jueves, correligionarios rindieron un emotivo homenaje al ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en el espacio verde que resalta su figura política al ingresar a Crespo.
En un vaso con jugo, la acusada, aparentemente paciente psiquiátrica, el habría dado 4 pastillas del mencionado medicamento. Ésta pasó la noche acostada en un sillón frente al cadáver de su hija. La autopsia será clave.
En el inicio de su participación en el Torneo Regional Federal Amateur, Unión de Crespo logró un sólido triunfo al derrotar por 2 a 0 a Sportivo Urquiza de Paraná.