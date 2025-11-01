Plus en Vivo

Recuperan pertenencias sustraídas desde un garage abierto

Entre este viernes y sábado, el Área de Investigaciones de Comisaría Crespo logró el recupero de los efectos buscados, como así también la individualización de las personas implicadas, habida cuenta que había operado una comercialización informal.

Crespo01 de noviembre de 2025
WhatsApp Image 2025-11-01 at 10.29.33

Todo comenzó el 31 de octubre, activando rápidas medidas policiales y judiciales. El Jefe de la dependencia local, Crio. Ppal. Daniel Roldán, precisó a Estación Plus Crespo: "Una vecina de Barrio Azul se hizo presente ante la Oficina de Sumario, denunciando la sustracción de una bicicleta Nordic, color negra y naranja fluor, rodado 29; y una silla para bebé, color negra; pertenencias que se encontraban en el garage del complejo habitacional en el que reside, el cual permanece sin llavar. La damnificada manifestó que no advirtió roturas, pudiendo establecer un período de ventana de tiempo en el que se habría cometido el hecho".

"Personal del Área de Investigaciones de esta Seccional, se abocó a realizar averiguaciones en las inmediaciones, entre otras tareas de campo que posibilitaron sospechar de la posible tenencia de los elementos hurtados", apuntó el funcionario.

En cuanto a la resolución del caso, Roldán explicó: "Una comisión se constituyó en un domicilio de Barrio Del Rosario, pudiendo entrevistarse con una mujer, quien admitió tener en su poder la bicicleta y la silla infantil interesada. A sabiendas de pormenores de la investigación, optó por hacer entrega voluntaria de los elementos, para evitarse mayores inconvenientes. No obstante, durante el secuestro adujo haberla comprado a otro ciudadano, quien ha sido protagonista de intervenciones locales anteriores, por similar tipificación penal".

En conocimiento de los recuperos, la Fiscalía interviniente dispuso la continuidad de los trámites de estilo hasta su oportuna restitución.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Cottonaro Daniel

Intensa agenda de Defensoría en Crespo: la opción para que la vulnerabilidad no impida representación legal en reclamos judiciales urgentes

Estación Plus Crespo
Crespo31 de octubre de 2025

El Ministerio Público de la Defensa ofrece mensualmente a la ciudadanía de Crespo, la posibilidad de un contacto directo, presencial y en territorio, con quienes de manera oficial, pueden impulsar el acceso a la justicia de quienes más lo necesitan. Cuota alimentaria, Régimen comunicacional, y Restricciones a la capacidad, encabezan el ranking de asesoramiento.

Cena xentenario xeneize

Peña Xentenario Xeneize celebrará sus 20 años con una gran cena en Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo31 de octubre de 2025

La Peña Xentenario Xeneize de Crespo celebra sus 20 años con una cena aniversario el sábado 15 de noviembre en el salón de Club Sarmiento. Habrá sorteos, reconocimientos, la presencia del exjugador Rolando “Flaco” Schiavi y una rifa con importantes premios para los hinchas de Boca Juniors.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo