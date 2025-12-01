Mató a su pareja en Santa Fe y murió tras chocar con su moto mientras huía

Una mujer fue hallada muerta este domingo en su vivienda de Esperanza, en el departamento San Cristóbal, a casi 200 kilómetros de Rosario. El principal sospechoso, su ex pareja, murió en un accidente de tránsito mientras intentaba huir en motocicleta por la Ruta Provincial 6.

La secuencia comenzó a las 11.53, cuando un llamado al 911 alertó sobre un episodio de violencia de género en una vivienda situada en la intersección de Moreno y Bosch. Al llegar al lugar, los efectivos constataron el asesinato de la mujer, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda del presunto agresor.

Poco después, se produjo un accidente fatal sobre la Ruta Provincial 6. Un hombre que conducía una motocicleta colisionó contra un camión Volkswagen y perdió la vida en el acto. De acuerdo con los medios locales citados por Rosario3, la investigación apunta a que el sospechoso del femicidio emprendió la fuga hacia el norte, giró en Paso Vinal y luego tomó la Ruta 6, donde finalmente ocurrió el choque mortal. Las circunstancias exactas del siniestro aún se encuentran bajo análisis.

La Policía de Investigaciones (PDI) intervino en el caso y, tras las primeras diligencias, el jefe de la Unidad Regional XI confirmó que la identidad, la vestimenta y el vehículo del fallecido coincidían plenamente con los del principal sospechoso del asesinato de Cecilia O. Este dato fue clave para vincular ambos hechos y orientar la pesquisa.

En el plano judicial, la fiscal Laura Giordanino asumió la investigación por el crimen de la mujer, mientras que María Laura Arri quedó a cargo de las actuaciones relacionadas con el accidente de tránsito. Esta última ordenó la realización de una autopsia para determinar con precisión las causas del deceso del motociclista, así como las diligencias de rigor en el lugar del choque.

La investigación continúa en desarrollo, con los fiscales abocados a reconstruir la secuencia de los hechos y a establecer si se trató efectivamente de un femicidio. Mientras tanto, los hijos de la pareja fueron puestos bajo custodia y permanecen a resguardo.

Infobae