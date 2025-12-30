ATE protestó en Casa de Gobierno contra la caída de 100 contratos

Cirujanos aseguran que peligran la intervenciones de afiliados a OSEREntre Ríos30 de diciembre de 2025
Los profesionales denuncian falta de convenio con la obra social y atrasos de cuatro meses en los pagos
ATE marchó por los pasillos de Casa de Gobierno e hizo una asamblea por la caída de más 100 contratos y desmantelamiento del RUV y otras áreas sensiblesEntre Ríos30 de diciembre de 2025
En la mañana de este martes, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una asamblea en el patio de la Casa de Gobierno, en respuesta al Decreto Nº 3.817/25 que afecta la continuidad de más de 100 contratos de trabajadores públicos a partir de este miércoles 31 de diciembre. También protestaron ante lo que califican como el "desmantelamiento de políticas públicas estratégicas y de derechos humanos. Tras la asamblea los manifestantes recorrieron con cánticos y carteles los pasillos de la Casa gris. Se acordó, para la próxima semana una movilización masiva para frenar los despidos.
En la asamblea, el secretario general de ATE, Oscar Muntes tomó la palabra y apunto a la falta de paritarias y a la incertidumbre que genera el manejo de los contratos.
Por su parte la delegada del Consejo General de Educación (CGE), Cristina Schwab, manifestó su preocupación por los trabajadores despedidos e instó a revisar la medida a la que calificó de "poco humana". En ese punto se indicó que las desvinculaciones se hicieron a través de correso electrónicos, en su mayoría en organismos de derechos humanos como el Registro Único de la Verdad (RUV) donde se desvinculó a trabajadores con mas de 10 años de antigüedad.
A su turno, Nadia Burgos, delegada del Ministerio de Salud, habló de "los contratos basura". En el caso del área salud explicó que se sostiene con trabajadores suplentes y contratados sin estabilidad laboral.
Durante la asamblea se barajaron y debatieron varias propuestas para seguir con el reclamo como manifestaciones en las reparticiones con desvinculaciones y la creación de un "consorcio de afectados" para coordinar presentaciones judiciales y recursos de amparo. También se hizo un llamado a la solidaridad del movimiento obrero para involucrar a otros gremios y centrales obreras en el reclamo.
Tras la asamblea los manifestantes recorrieron con cánticos y carteles los pasillos de la Casa gris. Los manifestantes pararon frente a los despachos del secretario de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, donde hicieorn pegatinas.
La próxima semana realizarán una movilización masiva para frenar los ceses previstos para el 31 de diciembre.
El Juzgado de Faltas impuso una multa superior a los $36 millones, un año de inhabilitación para conducir, tareas comunitarias y reparación ambiental al joven que realizó maniobras peligrosas con una camioneta en el Parque Urquiza, en Paraná.
Más de 500 kilos de vísceras de vacunos quedaron esparcidos sobre la calzada durante la noche del lunes, lo que motivó un operativo conjunto de bomberos voluntarios, Policía, Guardia Urbana y personal municipal para limpiar la ruta y garantizar la seguridad vial.
Hondo pesar causó este lunes el fallecimiento de Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica y exdirector del Hospital Materno Infantil San Roque.
Según el SMN, este martes se espera que haya nuevamente una jornada agobiante en varias localidades de la provincia de Entre Ríos al renovarse la alerta.
Desde Epidemiología de Entre Ríos explicaron el seguimiento que se realiza ante una subvariante de influenza con mayor capacidad de contagio. Advirtieron sobre un posible adelantamiento de la circulación del virus y pidieron informarse por canales oficiales.
Mientras se ahonda en la investigación del choque en Ruta 32, donde fallecieron dos motociclistas, la Justicia prorrogó hasta el 28 de febrero la prisión preventiva del sobreviviente.
La policía acudió hasta Barrio Pancho Ramírez, ante el llamado de la víctima. El hombre terminó en Alcaidía de Tribunales de Paraná.
El Ejecutivo Municipal solicitó se genere la nómina de tres profesionales para ocupar el cargo. Se pospuso el sometimiento a votación.