Despistó un camión cargado con harina
Policiales/Judiciales23 de abril de 2026Estación Plus Crespo
Unía Santa Fe con Puerto Iguazú, cuando protagonizó un siniestro vial en suelo entrerriano.
En horas de la tarde de este jueves, personal policial de San Salvador intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la ex Ruta 18, a la altura del kilómetro 197.
Se hizo saber a Estación Plus Crespo que un camión Scania con carga de bolsas de harina, perteneciente a la empresa Transportadora Falcao LTDA, que había partido desde la ciudad de Santa Fe con destino a Puerto Iguazú, por causas que se investigan despistó.
El transporte fue en dirección hacia la banquina derecha, y a raíz de la maniobra, parte de la carga cayó desparramada al suelo.
El camión era conducido por un hombre de nacionalidad brasileña, quien no presentó lesiones. En el lugar, se aguardó la llegada de personal la empresa responsable, para reorganizar la carga.
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