Municipio construirá un parque en el predio del Destacamento de Vigilancia Crespo

La decisión de intervenir un sector del predio del Destacamento de Vigilancia Crespo -a modo de posicionar interés de uso-, ya había sido explicitada por el intendente Marcelo Cerutti, en marzo de este año, durante el discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias 2026.

La proyección tomó mayor relevancia este 24 de abril, precisamente desde esas instalaciones -donde se realizó la ceremonia aniversario-, cuando el presidente municipal refirió el inicio de tareas: "No es casual que nos encontremos aquí, en este lugar tan importante para nuestra comunidad. Un espacio que forma parte de nuestra historia, pero que también empieza a ser protagonista de una nueva etapa, de un nuevo tiempo para el crecimiento de nuestra ciudad. Cada aniversario es una oportunidad para detenernos un momento, mirar atrás y reconocer el camino recorrido. Pero también, y sobre todo, es una oportunidad para reafirmar quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Crespo no nació de la casualidad. En este lugar donde nos encontramos, no sólo estamos celebrando un aniversario, también estamos dando un paso importantísimo hacia el futuro. Este predio del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo, es un espacio estratégico para nuestra ciudad, por su ubicación, por su dimensión, por su historia y también por su enorme potencial. Un espacio que ya hoy es parte de nuestra vida, donde el deporte vive. Pasando una tarde acá, ya se pueden ver a nuestros gurises de Cultural y Unión jugando al fútbol, los partidos de rugby que se llevan adelante los fines de semana, o desde hace no tanto, ver a chicos bateando en la cancha de softball. Y ahora, este mismo espacio empieza a posibilitar una mirada aún más amplia. En las próximas semanas, vamos a comenzar a intervenir el sector sur de este predio. Allí vamos a desarrollar un parque de esparcimiento y de encuentro para todos los crespenses. Un espacio pensado para las familias, con juegos, con senderos recreativos, con lugares para la actividad física, para el encuentro, para disfrutar de la naturaleza".

En esa línea de pensamiento, el mandatario crespense agregó: "Quiero destacar también el compromiso firme del gobernador de la provincia, Rogelio Frigero, y su equipo, que está acompañando este proceso con una decisión muy importante: avanzar en la transferencia de todos estos terrenos a la órbita provincial y municipal. Esto nos va a permitir garantizar algo fundamental, proteger los intereses de los clubes que hoy desarrollan sus actividades en este espacio, y dar previsibilidad a todos los proyectos que Crespo tiene para este lugar. Trabajando de manera articulada, con decisión política y objetivos claros, las transformaciones son posibles", afirmó.

La secretaria de Gobierno, Vanesa Pusineri, destacó que "hace poquito, con el Centro de Educación Física se logró inaugurar en este espacio la práctica de softball, una disciplina que no se practicaba en nuestra ciudad. Pero como reflejó Marcelo (Cerutti), vamos por más. Habrá un nuevo parque, para que el espacio sea aprovechado por las familias, como un nuevo lugar de encuentro. El diseño está pensado para encontrarnos, hacer recorridos, caminata, también un espacio para los más pequeños, como siempre proponemos. Ojalá en algún momento este espacio quede definitivamente para el uso de todos los crespenses; pero por lo pronto vamos a hacer esta intervención en la zona sur".

La funcionaria hizo saber que en el equipo de gobierno, "era una idea que veníamos charlando ya hace tiempo". Asimismo, explicó: "Crespo tiene muchos espacios verdes. Nuestro Parque del Lago y Parque Centenario son los más grandes, pero hacia este lado de la ciudad no contamos con un espacio tan grande para encontrarnos. Queremos reivindicar la importancia de seguir encontrándonos, de compartir, de tener lugares para la familia. Es algo que valoramos los crespenses, y en ese sentido, estamos muy contentos de que hoy también Marcelo lo reafirme. El equipo de obra estará en estos días ya dispuesto a empezar a intervenirlo", resaltó.