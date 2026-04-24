Camión cargado con brosa, se quedó sin frenos y chocó contra sede de Vialidad en Victoria

Un accidente de tránsito sin lesionados, ocurrió en la Ruta Provincial N° 11, frente a la sede de Victoria de la Dirección Provincial de Vialidad, cuando un camión que transportaba broza sufrió una falla mecánica y se quedó sin frenos al momento de ingresar a la ciudad.

Según se informó desde la policía, el conductor del rodado, un joven de 29 años domiciliado en Seguí, transitaba por una pendiente ascendente cuando el vehículo comenzó a desplazarse en retroceso de manera repentina. Esta situación derivó en una maniobra involuntaria que generó un efecto “tijera” del acoplado.

(Gerardo Ramon Gomez)

Maniobra y daños materiales

Como consecuencia de la maniobra realizada durante el desperfecto mecánico, el camión impactó contra una pared lateral del predio de Vialidad Provincial y también provocó daños en un poste del alumbrado público. A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron personas lesionadas.

(Gerardo Ramon Gomez)

Tras el siniestro, personal policial intervino en el lugar y se dispuso la interrupción momentánea del tránsito vehicular para facilitar las tareas de remoción del camión. Una vez retirado el rodado, la circulación fue restablecida con normalidad.

(Gerardo Ramon Gomez)

(Gerardo Ramon Gomez)

(Gerardo Ramon Gomez)