Recuperan unos 35 kilos de cobre robados de transformadores en zona rural

La Cooperativa Quebracho denunció la semana pasada, el robo de transformadores en la zona rural de Tabossi y Las Tunas. Ante la presunción de que se trataba de la búsqueda de los elementos comercializables como insumos -por ejemplo el cobre-, se llevaron adelante tareas investigativas entre las dependencias policiales de la región.

Comisaría Viale precisó a Estación Plus Crespo que tras realizarse amplias averiguaciones y con conocimiento de la Fiscalía de Investigación y Litigación; se determinó que el cobre sustraído del interior de dichos transformadores, había sido vendido a una chatarrería-desarmadero de la ciudad de Viale.

En ese marco de diligencias, se conoció quien/es fueron los "vendedores". Sumado a ello, los registros de cámaras de seguridad municipal permitieron visualizar un vehículo utilizado para la comercialización del cobre mal habido y la individualización de tres partícipes.

La Policía llegó hasta el cobre en cuestión, siendo secuestrado y corroborándose que se trataba de unos 35 kilos en total.

Los acusados son oriundos de Tabossi, a cuyos domicilios los efectivos llegaron con orden de allanamiento y requisa vehicular, concretándose este sábado. Fruto del procedimiento, se identificó correctamente a los autores del ilícito investigado, quedando los mismos supeditados a la causa en trámite. Asimismo, se procedió al formal secuestro de cartuchería percutada y sin percutar, hallada en la vivienda.