Maltrato a perros: Secuestran arma por un can muerto y dos heridos

Una mujer de la zona rural de Crucesitas Tercera denunció Maltrato Animal -penado por Ley 14.346-, lo que motivó la intervención de la policía y la justicia, llevándose adelante procedimientos este fin de semana, en busca de evidencia.

Según la denuncia, el hecho habría ocurrido hace más de 10 días. No obstante, se busca establecer las formas y circunstancias en la que resultaron heridos tres canes, uno de los cuales murió, se precisó a Estación Plus Crespo.

La actuante relató que estando en su propiedad, sus perros atacaban a un cerdo, por lo que en ese momento pidió ayuda a un vecino -de 28 años de edad-, quien habría interferido en la situación con una escopeta y un arma blanca, provocando lesiones graves a los canes.

La Fiscalía de Nogoyá ordenó la intervención de personal de Comisaría Lucas González, División Policía Científica y al Médico Veterinario de la repartición, realizando las actuaciones de rigor y evaluación de los animales.

Encontrando sustento, se identificó al autor del hecho y se procedió al formal secuestro de una escopeta calibre .16, con una vaina servida.

La Fiscalía proseguirá con la causa en estos días, la cual se encuentra en plena etapa de investigación.