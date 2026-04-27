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Confirmaron cinco casos de "Fiebre Q" en Entre Ríos

Dos pacientes fueron internados. Las autoridades sanitarias informaron "evolución favorable" y que todos podrán continuar "tratamiento ambulatorio". Recomendaciones especiales para evitar contraer la enfermedad. 
Entre Ríos27 de abril de 2026
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Autoridades informaron la detección de cinco casos de Fiebre Q en Entre Ríos. Los pacientes evolucionan favorablemente. No obstante, en dos de ellos el cuadro requirió internación.

La noticia se conoció este lunes, en una rueda de prensa realizada en el Hospital Santa Rosa de Chajarí. Allí, autoridades sanitarias y profesionales del ámbito médico y veterinario brindaron detalles sobre la confirmación de casos en la zona.

El encuentro fue encabezado por el director del nosocomio, el doctor Daniel Benítez, acompañado por la responsable del Nodo de Epidemiología, Mariana Berta; el titular del Colegio de Veterinarios de la Seccional Federación, Juan Durand y el médico veterinario local, Juan Martín Durand, consignó Ahora.

Durante la conferencia se informó que se confirmaron cinco casos positivos en zonas rurales cercanas, particularmente en los distritos de Tatutí y San Ramón. Según se indicó, las personas afectadas —en su mayoría vinculadas a tareas rurales— evolucionan de manera favorable y se encuentran bajo tratamiento ambulatorio.

Es que la enfermedad está asociada principalmente a entornos rurales y actividades como el manejo de partos, fluidos y tejidos de animales, especialmente rumiantes como vacas, cabras y ovejas.

Fiebre-Q

La Fiebre Q es una enfermedad zoonótica causada por la bacteria Coxiella burnetii, que se transmite del animal al ser humano, principalmente por la inhalación de partículas contaminadas presentes en el ambiente. Desde el equipo de salud aclararon que no existe transmisión entre personas ni entre animales.

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