22 proyectos integran el temario de una nueva sesión del HCD

Los ediles fueron convocados a desarrollar una Sesión Ordinaria este miércoles 29, en el recinto del Honorable Concejo Deliberante. Confirmó Estación Plus Crespo que en la oportunidad, abordarán el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura y consideración del Acta Nº 51, correspondiente a la Sesión anterior.

2.- Lectura de la correspondencia recibida.

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión:

a) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Rodrigo Nicolás Pereyra, el permiso de uso para la ocupación del espacio público para realizar la actividad de alquiler de autos infantiles a batería, por un plazo determinado.

b) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. César Avelino Heit, el Permiso de Uso para la instalación de un depósito de artículos de limpieza en el inmueble ubicado en calle Mitre 1176 de Crespo.

c) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por el Ing. Agrimensor Marcelo Giménez.

d) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción la conformación de Consorcio para la realización de cordón-cuneta con base compactada y pavimento en calle Concordia, entre La Pampa y Salta, de Crespo.

e) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por el Sr. Elbio Hernán Kemerer.

f) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal la adjudicación y posterior escrituración a favor del Sr. José Luis Velázquez y el Sr. Roberto José Velázquez, del inmueble Registro N° 5935, ubicado en calle Chaco 1722 de Crespo.

g) Proyecto de Ordenanza otorgando a la contribuyente Nora Gladis Retamar un descuento en el pago de la Tasa General Inmobiliaria correspondiente al año 2026, sobre el inmueble de Avda. Los Constituyentes 2350 de Crespo.

h) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a extender la escritura traslativa de dominio a favor de la Sra. Ofelia Irene Padilla, del inmueble ubicado en calle López Jordán 474 de Crespo.

i) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a extender la escritura traslativa de dominio a favor de la Sra. Mirta Victoria González, del inmueble ubicado en calle Martín Fierro 526 de Crespo.

j) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la Sra. Silvana Vanesa Correa, titular de la Residencia "Renacer", el Permiso de Uso para desarrollar la actividad de Geriátrico, en el inmueble ubicado en calle Misiones 957 de Crespo.

k) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a extender la escritura traslativa de dominio a favor de Christian Damián Soto y Yanina Belén Isijara Ortiz, del inmueble Registro N° 14.025, ubicado en calle Parque Nacional Los Glaciares 240 de Crespo.

l) Proyecto de Ordenanza otorgando al contribuyente Rolando Alberto Furlán una quita de intereses sobre la deuda en concepto de Contribución por Mejoras, que afecta la propiedad ubicada en calle José Linares Cardozo 205 de Crespo.

ll) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Juan Manuel Romero y a la Sra. Analía Schild la venta del inmueble ubicado en calle Florentina Gómez Miranda 879 de Crespo.

4) Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo la venta a favor de Fontana Maira Yanina, de una fracción de terreno en el Parque Industrial de Crespo.

5) Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, modificando el Art. 3° de la Ordenanza 90/25 "Registr Municipal de Empresas de la Economía del Conocimiento".

6) Proyecto de Comunicación presentado por el bloque de concejales Más para Entre Ríos, manifestando el más enérgico rechazo de este Concejo Deliberante a las modificaciones introducidas a la Ley Nacional 26.639, referida a la Preservación de Glaciares y del ambiente Peri-Glaciar.

7) Proyecto de Comunicación presentado por el bloque de concejales Más para Entre Ríos, mediante el cual se crea el "Programa Municipal Integral de Prevención y Abordaje de las Adicciones" en el ámbito de la ciudad de Crespo.

8) Proyecto de Resolución declarando de Interés Educativo la presentación del libro "Un Camino de Resiliencia" de la autora Viviana Monzón.

9) Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, disponiendo la Primera Modificación Presupuestaria correspondiente al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos del año 2026.

10) Proyecto de Comunicación presentado por el bloque Más para Entre Ríos, manifestando preocupación y el rechazo de este Concejo Deliberante a las modificaciones introducidas en la legislación nacional en materia de Discapacidad.

11) Proyecto de Ordenanza del Concejo Deliberante nomenclando el espacio público ubicado en calle Florentina Gómez Miranda y Los Wichis, con el nombre de "Parque El Ceibo".

12) Proyecto de Resolución declarando de Interés Educativo la presentación del libro "Mujeres pioneras que inspiran y transforman" de autoría de la Cámara de Mujeres Emprendedoras y Empresarias -Creerme".