Brutal secuestro por una deuda en Concordia: lo golpearon, lo cortaron, lo desnudaron y abandonaron en basural

Un violento hecho de privación ilegítima de la libertad en Concordia expuso un episodio de extrema violencia que tuvo como víctima a un hombre de apellido Palacios, quien fue interceptado en la vía pública, golpeado y privado de su libertad en un hecho que la Policía vincula a una deuda económica. El ataque ocurrió el lunes y derivó en allanamientos y una detención en las últimas horas.

De acuerdo a la investigación, el hombre fue abordado por al menos seis personas que se desplazaban en una camioneta Volkswagen Amarok blanca. Lo golpearon, lo subieron por la fuerza al vehículo y continuaron agrediéndolo mientras lo trasladaban por la ciudad.

El comisario José María Rosatelli, jefe departamental de la Policía de Concordia, confirmó a Elonce que la víctima “contó a los efectivos que iba caminando y fue abordada por una camioneta, en la cual iban varias personas en su interior”, y agregó que gran parte de las lesiones fueron provocadas dentro del rodado.

El herido fue hospitalizado.

Traslado, amenazas y abandono

Según se pudo establecer, los agresores llevaron a la víctima hasta un chatarral ubicado en inmediaciones de calles Isthilart e Italia, que sería propiedad del conductor de la camioneta. En ese lugar, la violencia escaló aún más.

Allí lo despojaron de toda su vestimenta, le sustrajeron documentación y pertenencias personales, y lo amenazaron con un arma de fuego. Luego, lo trasladaron nuevamente y lo abandonaron desnudo, con las manos atadas, en la zona de calle Diamante y las vías férreas.

El jefe policial indicó que “gran parte de los cortes y los golpes que le provocaron habían sido en el interior de la camioneta”, lo que da cuenta de la brutalidad del ataque y de las condiciones en que fue retenida la víctima.

Allanamientos y elementos secuestrados

En el marco de la causa por “privación ilegítima de la libertad”, este jueves se concretaron tres allanamientos ordenados por la fiscal Daniela Montangie y el juez Mauricio Guerrero. Uno de ellos se realizó en una vivienda de calle Italia e Isthilart, donde se notificó a un hombre de 46 años, sin resultados relevantes.

En otro domicilio de la misma zona, se notificó a un hombre de 53 años y se secuestraron prendas de vestir, una billetera, una tarjeta SUBE, una tijera de podar y una toalla con manchas hemáticas que serían de la víctima.

El tercer procedimiento tuvo lugar en una vivienda de calle Guarumba y Cortada 49, donde se notificó a una mujer de 36 años. Allí se incautaron cargadores de armas, más de 100 cartuchos calibre .22, una pistolera, dinero en efectivo por $7.150.000, un teléfono celular, una cámara de seguridad sin memoria y prendas con manchas de sangre.

Detención y principal hipótesis

Durante los operativos fue detenido un hombre de 39 años, señalado como el principal sospechoso y quien habría conducido la camioneta utilizada en el hecho. Además, se secuestró el vehículo y se levantaron muestras de sangre en su interior.

“Se procedió a allanar y a detener al principal sospechoso, como también, se levantaron muestras de sangre del interior de la camioneta y otros elementos”, explicó Rosatelli.

El comisario sostuvo que la principal hipótesis es que el violento episodio se originó por una deuda económica que la víctima mantenía con el acusado, quien sería prestamista. En ese sentido, indicó que se trabaja para identificar al resto de los involucrados.

“Estamos tratando de identificar a las otras personas que acompañaban al principal sospechoso en la camioneta. Se trataría de personas que fueron utilizadas como mano de obra para cometer el violento hecho”, afirmó.

Estado de la víctima y avance de la causa

Respecto a la víctima, Rosatelli informó que ya se encuentra en su domicilio, donde continúa con las curaciones necesarias. Presentaba cortes y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo como consecuencia de la agresión.

“Tenía algunos cortes y varias lesiones de golpes en diferentes partes del cuerpo”, precisó el jefe policial, quien remarcó la gravedad del hecho investigado.

La causa continúa en etapa investigativa con el objetivo de determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y esclarecer completamente lo ocurrido. Elonce.