Investigan un robo a poblador rural de Valle María
Policiales/Judiciales02 de mayo de 2026Estación Plus Crespo
El hecho se perpetró este sábado, en ausencia de moradores.
La sustracción de armas de fuego y un teléfono celular, desde un domicilio rural, activó las diligencias investigativas en el departamento Diamante.
El morador -en el ejido de Valle María-, se ausentó esta mañana por unas horas, para cumplir con su jornada laboral y al regresar poco antes del mediodía, se encontró con la típica escena de desorden interior, conoció Estación Plus Crespo.
El/los delincuente/s accedieron sin mayores complicaciones, ante la precariedad de cerrado de las aberturas.
El damnificado constató la faltante de una pistola calibre .380, una escopeta, su billetera -con la documentación personal- , y el celular.
La Policía de la jurisdicción y la Brigada Diamante, buscan reunir indicios que permitan esclarecer el hecho.
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