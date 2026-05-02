Investigan un robo a poblador rural de Valle María

La sustracción de armas de fuego y un teléfono celular, desde un domicilio rural, activó las diligencias investigativas en el departamento Diamante.

El morador -en el ejido de Valle María-, se ausentó esta mañana por unas horas, para cumplir con su jornada laboral y al regresar poco antes del mediodía, se encontró con la típica escena de desorden interior, conoció Estación Plus Crespo.

El/los delincuente/s accedieron sin mayores complicaciones, ante la precariedad de cerrado de las aberturas.

El damnificado constató la faltante de una pistola calibre .380, una escopeta, su billetera -con la documentación personal- , y el celular.

La Policía de la jurisdicción y la Brigada Diamante, buscan reunir indicios que permitan esclarecer el hecho.