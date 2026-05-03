Domingo frío en la región y podría haber inclemencias en la semana que comienza

El frío se extiende este domingo 3 de mayo con heladas en amplios puntos del país. La semana se tornará rápidamente templada y húmeda, dando paso a un nuevo evento de ciclogénesis con abundantes precipitaciones, fuertes vientos y nuevo descenso pronunciado de temperaturas.

Muy dinámico continúa presentándose este otoño en el centro y norte de Argentina, con frecuentes sistemas de mal tiempo generalizados que vienen dejando eventos de fuertes vientos y precipitaciones abundantes.

Según indicó el meteorólogo Christian Garavaglia a Metored, “ahora, cuando todavía estamos sintiendo este fin de semana los efectos de una masa de aire muy frío que ha invadido todo el país, los pronósticos empiezan a simular para esta semana entrante un nuevo evento de ciclogénesis sobre el este del país, que aún presenta complejas incertidumbres en su probable evolución, pero que podría condiciones fuertemente las condiciones de tiempo y elevar de manera significativa el riesgo por vientos y precipitaciones a partir en la segunda parte de la semana”.

A partir del martes, el avance de aire más templado y húmedo desde el norte del país provocará un desmejoramiento en el centro del Litoral, con probables tormentas de variada intensidad entre el centro de Santa Fe, el sur de Corrientes y el norte de Entre Ríos.

Para el miércoles, todo conducirá al inicio de un nuevo proceso de ciclogénesis en el centro del país, con vientos fortaleciéndose del cuadrante este, una caída importante de la presión superficial en el sector comprendido por Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, y el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas y con variada intensidad.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este domingo en Paraná se anuncia cielo algo nublado con marcas térmicas que oscilarán entre los 4 y 19ºC con vientos noreste rotando al norte. Para el lunes, en tanto, se espera cielo parcialmente nublado con temperaturas que rondarán entre los 9 y 24ºC. Mientras que, hacia el martes, las condiciones del tiempo desmejorarán y se esperan chaparrones por la mañana con tormentas aisladas hacia la tarde; de acuerdo al SMN, la mínima estimada es de 16ºC mientras que la máxima será de 25.