Celebraron la fiesta patronal de la Virgen de Luján en el Barrio Azul de Crespo

La celebración reunió a vecinos, fieles y representantes de distintas capillas y parroquias de la ciudad, en una jornada marcada por la oración y la devoción mariana. El párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, presbítero Rubén Schmidt, agradeció la participación de la comunidad y destacó el acompañamiento durante el triduo preparatorio.

Durante la homilía, el sacerdote reflexionó sobre la presencia permanente de María junto a Jesús, especialmente en los momentos más difíciles. “Vemos que María está con Jesús al pie de la cruz, siempre estuvo presente con Jesús. Desde el comienzo, cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre de Dios, ella dijo que sí. Y hasta el final estuvo junto a Él”, expresó.

Schmidt recordó además el pasaje bíblico de las Bodas de Caná, donde María invita a seguir las enseñanzas de Cristo: “La Virgen dice a los servidores: ‘Hagan todo lo que Él les diga’. También estuvo junto a Jesús en la cruz y acompañando a los discípulos mientras esperaban la llegada del Espíritu Santo”.

En otro tramo de su mensaje, el párroco señaló la importancia de María en la vida de los creyentes: “Ella se tomó muy en serio ese pedido de Jesús de ser nuestra madre para acompañarnos. Qué lindo es detenernos en ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles donde vemos a los discípulos unidos con María esperando que Jesús llegue a sus vidas”.

Asimismo, explicó el rol de la Virgen como guía espiritual y mediadora. “Jesús vino por María porque ella dijo sí. Y nosotros también podemos ir a Jesús por María. Ese es el rol de la Virgen: ser mediadora, acompañarnos y acercarnos a Dios”, sostuvo.

Tras la celebración religiosa, los fieles participaron de una procesión con la imagen de la Virgen de Luján por las calles del barrio, en una de las expresiones más tradicionales de la festividad.

Cada 8 de mayo se celebra el Día de Nuestra Señora de Luján, una de las advocaciones marianas más populares de la Argentina. En 1930, el Papa Pío XI la declaró patrona de la República Argentina, Uruguay y Paraguay, motivo por el cual su devoción también se extiende a países vecinos.