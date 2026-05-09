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Capturan a joven buscado en una causa por presunto Abuso Sexual

La policía local recorrió uno a uno los lugares que frecuentaba, hasta localizarlo y cumplir la detención ordenada.
Crespo09 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Un hombre con Pedido de Captura fue puesto a disposición de la Justicia, fruto de intensas diligencias. El Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, precisó a Estación Plus Crespo: "Habiéndose decretado la rebeldía en un proceso penal que protagoniza un joven de 20 años de edad, radicado en Crespo; es que este viernes, la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes de Paraná, a cargo del Dr. Jorge Sueldo, encomendó a esta dependencia su localización y detención".

El funcionario explicó que "se diagrama una recorrida por los espacios que habitualmente frecuenta, y pasadas algunas horas, una dotación pudo hallarlo en un sector de un inmueble abandonado, en Barrio del Rosario".

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"El imputado no opuso resistencia al procedimiento", apuntó el subjefe policial, al dar cuenta que fue "aprehendido y trasladado a Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la División Antecedentes Personales y la correspondiente examinación médica".

Salva anticipó que "permanecerá alojado a disposición de los actuados que requerían su comparecencia".

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