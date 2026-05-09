Capturan a joven buscado en una causa por presunto Abuso Sexual

Un hombre con Pedido de Captura fue puesto a disposición de la Justicia, fruto de intensas diligencias. El Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, precisó a Estación Plus Crespo: "Habiéndose decretado la rebeldía en un proceso penal que protagoniza un joven de 20 años de edad, radicado en Crespo; es que este viernes, la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes de Paraná, a cargo del Dr. Jorge Sueldo, encomendó a esta dependencia su localización y detención".

El funcionario explicó que "se diagrama una recorrida por los espacios que habitualmente frecuenta, y pasadas algunas horas, una dotación pudo hallarlo en un sector de un inmueble abandonado, en Barrio del Rosario".

"El imputado no opuso resistencia al procedimiento", apuntó el subjefe policial, al dar cuenta que fue "aprehendido y trasladado a Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la División Antecedentes Personales y la correspondiente examinación médica".

Salva anticipó que "permanecerá alojado a disposición de los actuados que requerían su comparecencia".