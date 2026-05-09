Mantuvo encerrada a su ex pareja y ahora lo allanaron

En horas del mediodía de este sábado, hubo un despliegue de uniformados en Barrio San Miguel, de la ciudad de San Salvador.

Respondía a un allanamiento, dispuesto por la Fiscalía local, en el marco de una denuncia por supuesta privación ilegítima de la libertad.

"El operativo arrojó resultado positivo", se confirmó a Estación Plus Crespo, dando cuenta que se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Asimismo, se notificó al joven de medidas inhibitorias dispuestas por la magistratura interviniente, consistentes en prohibición de acercamiento y actos molestos para con su ex pareja.