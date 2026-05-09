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Mantuvo encerrada a su ex pareja y ahora lo allanaron

La justicia también le impuso prohibiciones, al hombre acusado de "Privación ilegítima de la libertad".
Policiales/Judiciales09 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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En horas del mediodía de este sábado, hubo un despliegue de uniformados en Barrio San Miguel, de la ciudad de San Salvador.

Respondía a un allanamiento, dispuesto por la Fiscalía local, en el marco de una denuncia por supuesta privación ilegítima de la libertad.

"El operativo arrojó resultado positivo", se confirmó a Estación  Plus Crespo, dando cuenta que se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa. 

Asimismo, se notificó al joven de medidas inhibitorias dispuestas por la magistratura interviniente, consistentes en prohibición de acercamiento y actos molestos para con su ex pareja.

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