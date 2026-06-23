Con una pala cargadora chocó siete vehículos mientras conducía alcoholizado y fue detenido. VIDEO

Una inusual y peligrosa secuencia de choques generó alarma este lunes por la tarde en distintos sectores de Concordia, cuando el conductor de una pala cargadora protagonizó múltiples colisiones que dejaron como saldo al menos siete vehículos dañados, dos personas heridas y cuantiosos daños materiales.

El episodio se registró alrededor de las 18 horas y tuvo como protagonista a un hombre de 47 años que conducía una máquina vial perteneciente a una empresa privada. De acuerdo con la información recabada por Diario El Enfoque, la maquinaria circulaba de manera imprudente por distintas arterias de la ciudad, provocando daños a su paso.

Según los primeros datos recabados por las autoridades, el recorrido comenzó por calle Presidente Illia en sentido oeste-este. A la altura del barrio El Silencio, la pala cargadora impactó contra dos camionetas que se encontraban estacionadas sobre la vía pública.

Lejos de detenerse, el conductor continuó su marcha y tomó calle Paula Albarracín de Sarmiento. Allí se produjo la parte más grave de la secuencia, cuando colisionó contra varios vehículos, entre ellos un Fiat Siena, un Chevrolet Sonic, un Renault Laguna, un Toyota Corolla y una camioneta Chevrolet S-10.

Testigos señalaron que uno de los impactos más violentos ocurrió cuando la maquinaria embistió a un Fiat Siena blanco, que fue arrastrado varios metros debido a la fuerza del choque. Como consecuencia del siniestro, dos hombres que se trasladaban en ese automóvil resultaron lesionados y debieron ser asistidos por personal del servicio de emergencias.

En el lugar se hizo presente personal de la Dirección de Tránsito, que realizó el test de alcoholemia al conductor de la máquina. El examen arrojó un resultado de 1,71 gramos de alcohol por litro de sangre. Asimismo, los inspectores procedieron a retener su licencia de conducir.