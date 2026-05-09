google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Se accidentaron cuando abejas entraron al auto

Una situación inusual provocó un siniestro vial, del que fueron protagonistas tres jóvenes, en inmediaciones a un puerto entrerriano.
Policiales/Judiciales09 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

IMG-20260509-WA0004

Ocurrió en una plazoleta de Concepción del Uruguay, conocida como "la isla del puerto", precisamente en ese sector de la ciudad.

Un automóvil terminó impactando contra una palmera, alrededor de las 17:00 de este sábado. Se hizo saber a Estación Plus Crespo, que fue protagonizado por un vehículo Honda HRV circulaba en sentido norte-sur.

Según el relato del conductor, un joven de 17 años, el accidente se produjo de manera imprevista cuando un grupo de abejas ingresó al habitáculo del rodado.

Ante la distracción y el intento por ahuyentar a los insectos, el joven perdió el control del automóvil poco antes de llegar a la rotonda, colisionando frontalmente contra una palmera ubicada en el sector.

Al momento del choque, el conductor viajaba acompañado por otros dos jóvenes-de 17 y 19 años-.

A pesar de la magnitud del choque contra la especie arbórea, todos los ocupantes manifestaron no presentar dolencias ni lesiones, resultando ilesos del percance.

Personal del Comando Radioeléctrico asistió a los involucrados y resguardó la zona. Asimismo, se solicitó la intervención de los agentes de la Dirección de Tránsito Municipal para labrar las actuaciones correspondientes y proceder con las tareas de rigor sobre el vehículo siniestrado.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
20260509_232444

De Crespo a Paraná: Detenido por tres delitos

Estación Plus Crespo
Crespo10 de mayo de 2026
La aprehensión se produjo en flagrancia y el joven deberá afrontar cargos por flagrancia por Violación de domicilio, Desobediencia judicial y Resistencia a la autoridad.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo