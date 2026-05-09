Se accidentaron cuando abejas entraron al auto

Ocurrió en una plazoleta de Concepción del Uruguay, conocida como "la isla del puerto", precisamente en ese sector de la ciudad.

Un automóvil terminó impactando contra una palmera, alrededor de las 17:00 de este sábado. Se hizo saber a Estación Plus Crespo, que fue protagonizado por un vehículo Honda HRV circulaba en sentido norte-sur.

Según el relato del conductor, un joven de 17 años, el accidente se produjo de manera imprevista cuando un grupo de abejas ingresó al habitáculo del rodado.

Ante la distracción y el intento por ahuyentar a los insectos, el joven perdió el control del automóvil poco antes de llegar a la rotonda, colisionando frontalmente contra una palmera ubicada en el sector.

Al momento del choque, el conductor viajaba acompañado por otros dos jóvenes-de 17 y 19 años-.

A pesar de la magnitud del choque contra la especie arbórea, todos los ocupantes manifestaron no presentar dolencias ni lesiones, resultando ilesos del percance.

Personal del Comando Radioeléctrico asistió a los involucrados y resguardó la zona. Asimismo, se solicitó la intervención de los agentes de la Dirección de Tránsito Municipal para labrar las actuaciones correspondientes y proceder con las tareas de rigor sobre el vehículo siniestrado.