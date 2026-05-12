Paraná Campaña: definidos los clasificados en Sub 20 y Sub 17
Durante el último domingo, en la previa a los partidos de primera división, se definieron los equipos que disputarán los octavos de final en las categorías teloneras.
El Torneo Apertura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías mayores, tuvo un nuevo domingo de acción con la última fecha de la fase regular, donde quedaron definidos los equipos que disputarán los octavos de final.
Resultados Sub 20
Zona Sur
Unión de Viale 0-3 Viale FBC
Cultural 3-3 Arsenal
Dep. Tabossi 1-1 Sarmiento
Libre: Unión de Crespo
Zona Centro
Juv. Sarmiento 1-4 Cañadita
Asoc. Diego Maradona 1-2 Atl. Hasenkamp
Seguí FBC 1-4 Atl. María Grande
Libre: Litoral
Zona Norte
Independiente FBC 0-1 Unión Agrarios
Unión FC 1-1 Atl. Hernandarias
Dep. Tuyango 0-0 Dep. Bovril
Libre: Juv. Unida
Posiciones
Zona Sur
Unión Agrarios 11
Dep. Bovril 10
Juv. Unida 9
Independiente FBC 8
Dep. Tuyango 7
Unión FC 5
Atl. Hernandarias 3
Zona Centro
Litoral 14
Cañadita 13
Atl. María Grande 12
Asoc. Diego Maradona 7
Atl. Hasenkamp 7
Seguí FBC 4
Juv. Sarmiento 1
Zona Norte
Unión Agrarios 11
Dep. Bovril 10
Juv. Unida 9
Independiente FBC 8
Dep. Tuyango 7
Unión FC 5
Atl. Hernandarias 3
Octavos de final
Zona Sur
Dep. Tabossi Litoral
Unión de Crespo Viale FBC
Cultural Cañadita
Atl. María Grande Arsenal
Zona Norte
Unión FC Unión Agrarios
Atl. Hasenkamp Dep. Bovril
Dep. Tuyango Juv. Unida
Asoc. Diego Maradona Independiente FBC
Resultados Sub 17
Zona Sur
Unión de Viale 0-15 Viale FBC
Cultural 0-0 Arsenal
Dep. Tabossi 1-0 Sarmiento
Libre: Unión de Crespo
Zona Centro
Juv. Sarmiento 1-1 Cañadita
Asoc. Diego Maradona 1-1 Atl. Hasenkamp
Seguí FBC 0-3 Atl. María Grande
Libre: Litoral
Zona Norte
Independiente FBC 2-0 Unión Agrarios
Unión FC 0-0 Atl. Hernandarias
Dep. Tuyango 1-1 Dep. Bovril
Libre: Juv. Unida
Posiciones
Zona Sur
Unión 18
Viale FBC 10
Cultural 8
Arsenal 8
Dep. Tabossi 8
Sarmiento 7
Viale FBC 0
Zona Centro
Atl. María Grande 18
Litoral 12
Cañadita 8
Atl. Hasenkamp 7
Asoc. Diego Maradona 6
Seguí FBC 4
Juv. Sarmiento 3
Zona Norte
Dep. Bovril 14
Unión Agrarios 11
Dep. Tuyango 7
Juv. Unida 6
Unión FC 6
Independiente FBC 5
Atl. Hernandarias 4
Octavos de final
Sub 17
Zona Sur
Sarmiento - Unión de Crespo
Asoc. Diego Maradona - Viale FBC
Dep. Tabossi - Cultural
Arsenal - Cañadita
Zona Norte
Unión FC - Atl. María Grande
Juv. Unida - Dep. Bovril
Atl. Hasenkamp - Litoral
Dep. Tuyango - Unión Agrarios