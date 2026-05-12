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Paraná Campaña: definidos los clasificados en Sub 20 y Sub 17


Durante el último domingo, en la previa a los partidos de primera división, se definieron los equipos que disputarán los octavos de final en las categorías teloneras. 
Deportes12 de mayo de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo


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sub 20 adyc 2025_10

El Torneo Apertura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías mayores, tuvo un nuevo domingo de acción con la última fecha de la fase regular, donde quedaron definidos los equipos que disputarán los octavos de final. 

Resultados Sub 20

Zona Sur
Unión de Viale 0-3 Viale FBC
Cultural 3-3 Arsenal
Dep. Tabossi 1-1 Sarmiento
Libre: Unión de Crespo

Zona Centro
Juv. Sarmiento 1-4 Cañadita
Asoc. Diego Maradona 1-2 Atl. Hasenkamp
Seguí FBC 1-4 Atl. María Grande
Libre: Litoral

Zona Norte
Independiente FBC 0-1 Unión Agrarios
Unión FC 1-1 Atl. Hernandarias
Dep. Tuyango 0-0 Dep. Bovril
Libre: Juv. Unida

Posiciones

Zona Sur
Unión Agrarios 11
Dep. Bovril 10
Juv. Unida 9
Independiente FBC 8
Dep. Tuyango 7
Unión FC 5
Atl. Hernandarias 3

Zona Centro
Litoral 14
Cañadita 13
Atl. María Grande 12
Asoc. Diego Maradona 7
Atl. Hasenkamp 7
Seguí FBC 4
Juv. Sarmiento 1

Zona Norte
Unión Agrarios 11
Dep. Bovril 10
Juv. Unida 9
Independiente FBC 8
Dep. Tuyango 7
Unión FC 5
Atl. Hernandarias 3

Octavos de final

Zona Sur
Dep. Tabossi  Litoral
Unión de Crespo  Viale FBC
Cultural  Cañadita
Atl. María Grande  Arsenal

Zona Norte
Unión FC  Unión Agrarios
Atl. Hasenkamp  Dep. Bovril
Dep. Tuyango  Juv. Unida
Asoc. Diego Maradona  Independiente FBC


Resultados Sub 17

Zona Sur
Unión de Viale 0-15 Viale FBC
Cultural 0-0 Arsenal
Dep. Tabossi 1-0 Sarmiento
Libre: Unión de Crespo

Zona Centro
Juv. Sarmiento 1-1 Cañadita
Asoc. Diego Maradona 1-1 Atl. Hasenkamp
Seguí FBC 0-3 Atl. María Grande
Libre: Litoral

Zona Norte
Independiente FBC 2-0 Unión Agrarios
Unión FC 0-0 Atl. Hernandarias
Dep. Tuyango 1-1 Dep. Bovril
Libre: Juv. Unida

Posiciones

Zona Sur
Unión 18
Viale FBC 10
Cultural 8
Arsenal 8
Dep. Tabossi 8
Sarmiento 7
Viale FBC 0

Zona Centro
Atl. María Grande 18
Litoral 12
Cañadita 8
Atl. Hasenkamp 7
Asoc. Diego Maradona 6
Seguí FBC 4
Juv. Sarmiento 3

Zona Norte
Dep. Bovril 14
Unión Agrarios 11
Dep. Tuyango 7
Juv. Unida 6
Unión FC 6
Independiente FBC 5
Atl. Hernandarias 4

Octavos de final

Sub 17

Zona Sur
Sarmiento - Unión de Crespo
Asoc. Diego Maradona - Viale FBC
Dep. Tabossi - Cultural
Arsenal - Cañadita

Zona Norte
Unión FC - Atl. María Grande
Juv. Unida - Dep. Bovril
Atl. Hasenkamp - Litoral
Dep. Tuyango - Unión Agrarios

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