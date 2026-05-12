Paraná Campaña: definidos los clasificados en Sub 20 y Sub 17

El Torneo Apertura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías mayores, tuvo un nuevo domingo de acción con la última fecha de la fase regular, donde quedaron definidos los equipos que disputarán los octavos de final.

Resultados Sub 20

Zona Sur

Unión de Viale 0-3 Viale FBC

Cultural 3-3 Arsenal

Dep. Tabossi 1-1 Sarmiento

Libre: Unión de Crespo

Zona Centro

Juv. Sarmiento 1-4 Cañadita

Asoc. Diego Maradona 1-2 Atl. Hasenkamp

Seguí FBC 1-4 Atl. María Grande

Libre: Litoral

Zona Norte

Independiente FBC 0-1 Unión Agrarios

Unión FC 1-1 Atl. Hernandarias

Dep. Tuyango 0-0 Dep. Bovril

Libre: Juv. Unida

Posiciones

Zona Sur

Unión Agrarios 11

Dep. Bovril 10

Juv. Unida 9

Independiente FBC 8

Dep. Tuyango 7

Unión FC 5

Atl. Hernandarias 3

Zona Centro

Litoral 14

Cañadita 13

Atl. María Grande 12

Asoc. Diego Maradona 7

Atl. Hasenkamp 7

Seguí FBC 4

Juv. Sarmiento 1

Zona Norte

Unión Agrarios 11

Dep. Bovril 10

Juv. Unida 9

Independiente FBC 8

Dep. Tuyango 7

Unión FC 5

Atl. Hernandarias 3

Octavos de final

Zona Sur

Dep. Tabossi Litoral

Unión de Crespo Viale FBC

Cultural Cañadita

Atl. María Grande Arsenal

Zona Norte

Unión FC Unión Agrarios

Atl. Hasenkamp Dep. Bovril

Dep. Tuyango Juv. Unida

Asoc. Diego Maradona Independiente FBC



Resultados Sub 17

Zona Sur

Unión de Viale 0-15 Viale FBC

Cultural 0-0 Arsenal

Dep. Tabossi 1-0 Sarmiento

Libre: Unión de Crespo

Zona Centro

Juv. Sarmiento 1-1 Cañadita

Asoc. Diego Maradona 1-1 Atl. Hasenkamp

Seguí FBC 0-3 Atl. María Grande

Libre: Litoral

Zona Norte

Independiente FBC 2-0 Unión Agrarios

Unión FC 0-0 Atl. Hernandarias

Dep. Tuyango 1-1 Dep. Bovril

Libre: Juv. Unida

Posiciones

Zona Sur

Unión 18

Viale FBC 10

Cultural 8

Arsenal 8

Dep. Tabossi 8

Sarmiento 7

Viale FBC 0

Zona Centro

Atl. María Grande 18

Litoral 12

Cañadita 8

Atl. Hasenkamp 7

Asoc. Diego Maradona 6

Seguí FBC 4

Juv. Sarmiento 3

Zona Norte

Dep. Bovril 14

Unión Agrarios 11

Dep. Tuyango 7

Juv. Unida 6

Unión FC 6

Independiente FBC 5

Atl. Hernandarias 4

Octavos de final

Sub 17

Zona Sur

Sarmiento - Unión de Crespo

Asoc. Diego Maradona - Viale FBC

Dep. Tabossi - Cultural

Arsenal - Cañadita

Zona Norte

Unión FC - Atl. María Grande

Juv. Unida - Dep. Bovril

Atl. Hasenkamp - Litoral

Dep. Tuyango - Unión Agrarios