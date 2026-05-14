Inauguración de las plazas: “La Paz” y “San José”

Mediante votación de los vecinos, estos dos nuevos lugares llevarán la denominación de: Plaza ‘La Paz’ (ubicada sobre la intersección de calles Concepción del Uruguay y Concordia) y Plaza ‘San José’ (sobre Tucumán, entre La Rioja y La Pampa).

La celebración prevista para inaugurar estos nuevos espacios será un momento de encuentro, con propuestas pensadas para la comunidad. A lo largo de la jornada, en distintos sectores de las plazas habrá actividades recreativas, culturales y participativas.

La intervención en estos dos sectores públicos permitirá a los crespenses contar con dos nuevas plazas con atractivos para todas las edades. En las mismas se colocaron luces led, se construyeron veredas perimetrales e internas, y se ubicaron bancos y mesas.

En la Plaza ‘San José’, juegos como hamacas, calesitas, mangrullos, subibaja y elementos para calistenia.

En tanto que, en La Plaza ‘La Paz’ -por ser más amplio el terreno disponible- se construyo un playón deportivo con tableros de básquetbol, una cancha de fútbol con cerco perimetral de contención y seguridad; un mangrullo, trepador y una calesita adaptada, más otros juegos. En ambos lugares también se desarrollaron tareas de forestación.