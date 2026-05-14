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Se realizará en Crespo un campus provincial de entrenamiento de atletismo

El Campus Provincial de Entrenamiento de Atletismo se desarrollará el sábado 16 de mayo en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú’ de la ciudad de Crespo.
Deportes14 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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La jornada comprenderá charlas y capacitaciones sobre carreras, saltos, lanzamientos, entrenamiento técnico intensivo y detección de talentos. Además, habrá una Clínica Técnica para entrenadores y docentes, sobre actualización metodológica.  

La actividad comenzará a las 9:00 y se extenderá hasta las 17:00. En la oportunidad, también se realizará un encuentro de mini atletismo y un torneo de cierre entre las 14:00 y 16:00.

Los interesados en participar deberán contactarse a los siguientes números de teléfono: 343 4640962 (Aníbal Lanz, presidente de la Federación Atlética de Entre Ríos) o 343 5044665 (Nicolás Bernat, coordinador de Escuelas Municipales de Crespo).

El Campus es organizado de manera conjunta por el municipio, la FADER y el Gobierno de Entre Ríos.

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