Se realizará en Crespo un campus provincial de entrenamiento de atletismo

La jornada comprenderá charlas y capacitaciones sobre carreras, saltos, lanzamientos, entrenamiento técnico intensivo y detección de talentos. Además, habrá una Clínica Técnica para entrenadores y docentes, sobre actualización metodológica.

La actividad comenzará a las 9:00 y se extenderá hasta las 17:00. En la oportunidad, también se realizará un encuentro de mini atletismo y un torneo de cierre entre las 14:00 y 16:00.

Los interesados en participar deberán contactarse a los siguientes números de teléfono: 343 4640962 (Aníbal Lanz, presidente de la Federación Atlética de Entre Ríos) o 343 5044665 (Nicolás Bernat, coordinador de Escuelas Municipales de Crespo).

El Campus es organizado de manera conjunta por el municipio, la FADER y el Gobierno de Entre Ríos.