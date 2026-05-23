Retención de moto en el inicio del fin de semana largo

Personal de Comisaría Crespo estableció operativos en distintos puntos de la ciudad, retirándose una unidad del desplazamiento público tras su paso por el dispositivo en Barrio Jardín.

El Segundo Jefe de la dependencia, Gonzalo Salva, referenció a Estación Plus Crespo: "En De las Azucenas y De las Dalias, se detuvo la marcha de una moto Honda Wave 100 cc. A instancias de requerirle la documentación exigible para transitar, contaba con la misma, pero se comprobó que reunía impedimentos técnico-mecánicos, como la portación de caño escape antirreglamentario, falta de dominio colocado y falta de espejos retrovisores".

"Fue retenida en forma preventiva, quedando en el depósito Municipal, a disposición del Juzgado de Faltas de esta ciudad", especificó el subjefe.

Asimismo, sostuvo que "dado el refuerzo provisto por la Superioridad y el acompañamiento de Tránsito Municipal, durante el fin de semana largo se continuarán con los operativos de control, en diferentes zonas de Crespo".