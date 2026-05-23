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Se robaron la grifería de un boliche en Nogoyá

Uniformados dieron con los autores en la fuga y como consecuencia, dos jóvenes quedaron alojados en la Jefatura Departamental. Los detalles.
Policiales/Judiciales23 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Este viernes, personal de la Sección Comando Radioeléctrico de Nogoyá, concurrió a calles Evaristo Carriego y Primera Junta, debido a un ilícito perpetrado en el predio de un boliche bailable.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que en esa zona, se efectuó la requisa a dos jóvenes -de 18 y 19 años de edad-, en actitud sospechosa, localizando en una mochila que llevaban, diversos elementos coincidentes con los buscados, como griferías, herramientas y un celular. 

Por otra parte, en presencia de uno de los propietarios del complejo bailable, personal de la División Policía Científica constató el daño en una puerta y una ventana, además de corroborar fehacientemente que dichos elementos encontrados habían sido sustraídos del interior del inmueble .

La Fiscalía dispuso la aprehensión de ambos jóvenes, y su traslado a la Jefatura Departamental en calidad de detenidos, por el supuesto delito de Robo en flagrancia. Los objetos recuperados fueron restituidos al damnificado.

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