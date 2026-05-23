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Fuerte choque en zona céntrica: Una lesionada grave

Impactaron una camioneta y una moto.
Crespo23 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Este sábado, un siniestro movilizó a la policía y el servicios de emergencias de la ciudad, hasta una esquina céntrica, poco después del mediodía. El Segundo Jefe de la dependencia, Gonzalo Salva, hizo saber a Estación Plus Crespo: "Promediando las 12:45, la guardia tomó conocimiento de una colisión en Avda. Belgrano y Otto Sagemüller. Se constató el impacto protagonizado entre una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 43 años de edad; y una moto Rouser 200 cc, guiada por una joven de 27 años; ambos radicados en Crespo".

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En cuanto a las secuelas humanas, el subcomisario afirmó: "La motociclista fue derivada a un centro asistencial privado, determinando el Galeno de la repartición que sufrió lesiones de carácter graves. El diagnóstico refiere a una fractura de tobillo derecho y escoriaciones varias".

En el lugar y por disposición de la Fiscalía interviniente, se hizo presente el gabinete de Accidentología Vial, dependiente de Policía Científica, para realizar las pericias de estilo.

"Asimismo, con colaboración de Tránsito Municipal, se procedió a realizar el control de alcoholemia a los respectivos conductores, arrojando el testeo resultados negativo", indicó Salva.

Comisaría Crespo instruyó actuaciones para establecer la forma y circunstancias en que resultara lesionada la motociclista, conforme los lineamientos del Fiscal en turno, Dr. Martín Wasinger.

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