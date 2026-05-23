google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Colisión de motos en Strobel deja lesionados

Ambos conductores recibieron asistencia en el Hospital San José.
Policiales/Judiciales23 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

20260523_204256

Personal de Comisaria Strobel tomó conocimiento de un accidente de tránsito, ocurrido en Av. San Martin casi Publica N° 1 -camino al balneario-.

La colisión fue entre dos motos, siendo una Motomel 300,  conducida por un hombre de 46 años de edad, acompañado por una mujer de 60; y una Honda Wave, guiada por un ciudadano mayor de edad, confirmaron a Estación Plus Crespo.

Los involucrados fueron asistidos por personal de salud en el lugar y luego trasladados al nosocomio público para una mejor atención.

Minutos más tarde, el médico de policía diagnosticó que sufrieron lesiones leves.

Las autoridades policiales trabajaron para determinar las causas del accidente y esclarecer los hechos.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
El Gobierno de Entre Ríos presentó una nueva línea de créditos hipotecarios con más previsibilidad y

El Gobierno de Entre Ríos presentó una nueva línea de créditos hipotecarios con más previsibilidad y sin sorteos

Estación Plus Crespo
Entre Ríos21 de mayo de 2026
El Gobierno de Entre Ríos presentó Raíces, una nueva línea de créditos hipotecarios que redefine el acceso a soluciones habitacionales con un esquema más abierto, continuo y accesible. El nuevo sistema elimina los sorteos y los reemplaza por un mecanismo de evaluación permanente que busca brindar mayor previsibilidad, transparencia y certezas a quienes buscan construir, ampliar o mejorar su vivienda.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo