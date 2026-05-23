Colisión de motos en Strobel deja lesionados

Personal de Comisaria Strobel tomó conocimiento de un accidente de tránsito, ocurrido en Av. San Martin casi Publica N° 1 -camino al balneario-.

La colisión fue entre dos motos, siendo una Motomel 300, conducida por un hombre de 46 años de edad, acompañado por una mujer de 60; y una Honda Wave, guiada por un ciudadano mayor de edad, confirmaron a Estación Plus Crespo.

Los involucrados fueron asistidos por personal de salud en el lugar y luego trasladados al nosocomio público para una mejor atención.

Minutos más tarde, el médico de policía diagnosticó que sufrieron lesiones leves.

Las autoridades policiales trabajaron para determinar las causas del accidente y esclarecer los hechos.