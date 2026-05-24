Amedrentaba a peatones de Viale y le llegó la Policía

A raíz de una denuncia, este sábado la policía de Viale practicó un positivo allanamiento, dispuesto por el Juez de Garantías N° 2 de la ciudad de Paraná.

El comisario Lucas Gutiérrez indicó a Estación Plus Crespo que "tras una exhaustiva búsqueda se encontró una réplica de pistola; la cual habría sido usada para amedrentar a ocasionales transeúntes y siendo la misma, coincidentes con las características aportadas por el denunciante".

La Fiscalía interviniente de Investigación y Litigacion, "ordenó el secuestro preventivo de la réplica, a los fines de evitar que pudiera ser usada con fines delictivos", apuntó Gutiérrez.