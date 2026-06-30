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El Gobierno Provincial convocó a estatales y docentes a mesa paritaria para el próximo lunes

El Ejecutivo convocó a los gremios estatales y docentes a una nueva mesa paritaria, que se realizará el próximo lunes 6 de julio.
Entre Ríos30 de junio de 2026


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El encuentro con los sindicatos estatales está fijado para las 14.30. Asistirán la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La reunión con los gremios docentes será a las 17, con la participación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Cabe destacar que la convocatoria por parte del Ejecutivo es tras la demanda de Agmer, que realizó diversas medidas de fuerza para visibilizar el reclamo salarial. Tales como volenteadas en las rutas y el campamento frente a la Casa de Gobierno.

Los encuentros forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial mantiene con los distintos sectores gremiales.

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