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Francisco Güttlein compite en Brasil

El deportista crespense correrá el Ultra Trail de Mont Blanc, estado de Río de Janeiro, prueba que consta de 108 km. 
Deportes18 de septiembre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

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Gutlein

Este viernes 18, desde las 19 hs, el atleta crespense Francisco Güttlein estará compitiendo en el exigente Ultra Trail de Mont Blanc en Paraty, estado de Río de Janeiro. La prueba no solo destaca por su distancia, sino por las extremas condiciones geográficas y climáticas del terreno. 

El circuito presenta desnivel extremo que supera un acumulado de 4,850 metros de desnivel positivo. Además, gran parte del trazado se interna en la espesa, húmeda y técnica selva tropical brasileña, sorteando barro, raíces resbaladizas, ríos y cascadas naturales.

El recorrido combina los antiguos senderos de montaña del "Caminho do Ouro" con el paso sobre los adoquines coloniales de 200 años de antigüedad en el propio centro histórico de Paraty y también ofrecen imponentes vistas panorámicas hacia el Océano Atlántico antes de descender nuevamente al nivel del mar. 

La competencia podrá seguirse a través de la transmisión en vivo ingresando a paraty.v3.livetrail.net

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