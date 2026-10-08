3º Encuentro de Carreros: desfile, tradición y baile se preparan para este sábado en Crespo

Estación Plus Crespo dialogó con Carlos Bernhardt, quien junto a su familia lleva adelante la organización del 3º Encuentro de Carreros, una propuesta que busca mantener viva una tradición vinculada a los antiguos medios de transporte y reunir a familias de la ciudad y la región.

Homenaje y desfile

La jornada comenzará a las 16:30, en el cementerio de Aldea Jacobi. Allí se realizará un homenaje a los antepasados y se colocará una ofrenda floral, con la participación del pastor Emanuel Plem y el Coro de la Iglesia del Río de la Plata.

Luego, aproximadamente a las 17:00, comenzará el desfile de carros y sulkys. Este año, además, se incorporará una volanta.

Bernhardt explicó que el recorrido tendrá algunas modificaciones respecto de ediciones anteriores: desde Aldea Jacobi se dirigirá hacia la Ruta 131, para tomar luego el acceso Los Constituyentes, continuar hasta el apeadero de barrio Azul y posteriormente avanzar por avenida Independencia, San Martín, Sarmiento y 25 de Mayo, hasta llegar frente al Palacio Municipal.

En ese lugar, los participantes serán recibidos por el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti.

“Esto viene en crecimiento. Habrá una docena de carros tirados por caballos, como realmente es, no quedan demasiados. Por eso el orgullo de poder juntarlos”, destacó Bernhardt durante la entrevista con Estación Plus Crespo.

Una propuesta para todas las edades

Una vez finalizado el desfile, frente al edificio municipal habrá participación de algún ballet y músicos acordeonistas que acompañarán la jornada.

La intención, según explicó el organizador, es que el encuentro permita acercar esta tradición a las nuevas generaciones.

“Los chicos que no tienen ni idea de lo que es esto, que vean lo que es. Y los grandes, bueno, que vengan, te den un abrazo y se emocionen”, expresó Bernhardt.

Para esta tercera edición se espera la participación de alrededor de 10 carros, superando los siete que habían formado parte del encuentro del año pasado.

Los participantes serán principalmente de la zona. Entre ellos estará la Agrupación Tradicionalista Marienthal, de Valle María, que será la agrupación que llegará desde mayor distancia.

Baile en el Salón Esperanza

La actividad continuará por la noche en el Salón Esperanza. La apertura del lugar está prevista para las 19:00, mientras que el baile comenzará puntualmente a las 20:00.

La entrada tendrá un valor de $15.000 y contará con la actuación de Bandita Edelweiss, Jorge Gregorutti “El Grego” y Maravillas Alemanas.

Además, habrá servicio de cantina y venta de comidas a cargo de la Escuela El Redentor, que utilizará lo recaudado para continuar reuniendo fondos destinados a la construcción de la institución educativa.

De esta manera, el 3º Encuentro de Carreros combinará homenaje, desfile, música y encuentro familiar, con una propuesta que busca recuperar y compartir parte de las tradiciones de la comunidad.