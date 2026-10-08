Finalizó el alerta para Entre Ríos, pero se esperan días muy lluviosos en gran parte de Argentina

En su último informe del Sistema de Alerta Temprana, el Servicio Meteorológico Nacional emitió este jueves el cese del alerta amarillo que se mantenía para cinco departamentos del norte entrerriano por tormentas.

El sistema de lluvias y tormentas avanzará hacia la región noreste de Argentina, en donde sectores como Corrientes, Chaco y el norte santafesino mantienen el grado de alerta amarillo. Pero, dicho alerta, se eleva a nivel naranja entre la madrugada y mañana del jueves, cuando se prevé el periodo de mayor intensidad y severidad de las tormentas, sin descartar que esta región pueda acumular en forma aislada más de 100 mm.

Pasadas estas horas de alta inestabilidad atmosférica en Argentina, la situación lejos está de mejorar radicalmente.

Si bien los pronósticos no anuncian en general eventos de alto impacto para el resto de la semana, como sí está sucediendo en estas horas, lo cierto que es la circulación atmosférica regional quedará bloqueada fomentando condiciones de abundante nubosidad y precipitaciones intermitentes en diversas provincias por al menos otros cuatro días.

Esta circulación atmosférica estará caracterizada por la presencia de altas presiones frente a las costas patagónicas y al norte de las Islas Malvinas, y por otra parte por bajas presiones sobre el sur de Brasil, la Republica Oriental del Uruguay, y el océano Atlántico adyacente.

De esta forma, se prevén varios días consecutivos de vientos húmedos y persistentes ingresando al territorio nacional desde el cuadrante este, rotando posiblemente al sur hacia el fin de semana.

¿Cuánto puede llover en cada región de Argentina afectada?

Si nos concentramos entonces en el periodo que va del jueves 8 al domingo 11, la zona más comprometida será el norte del Litoral, especialmente por lo que pueda seguir sucediendo entre jueves y viernes en la región con la presencia de lluvias torrenciales y tormentas fuertes a severas. Nuestro modelo de confianza ECMWF estima que, en Misiones, el este de Formosa y el norte de Corrientes, podrían precipitar de 80 a 130 mm.

Una segunda zona de mayor afectación probablemente sea Cuyo, específicamente en Mendoza y San Juan, donde la convergencia de humedad en capas bajas al pie de la cordillera de los Andes podría fomentar lluvias frecuentes con valores acumulados significativos que podrían superar los 50 mm de manera localizada.

Pero también seguirán las lluvias intermitentes en todo el norte de la Patagonia, el noroeste argentino y la región central de Argentina, con valores acumulados que en general se ubicarían entre 5 y 30 mm.

Una mención especial cabe para la Costa Atlántica bonaerense, donde se prevén lluvias prácticamente persistentes hasta el domingo con intensidad leve a moderada, en combinación con fuertes vientos del este y luego del sur que dejarían ráfagas de 50 a 70 km/h.

Pronóstico para la ciudad Paraná

En tanto, para Paraná, el SMN anticipa una jornada inestable durante las primeras horas de este jueves, con tormentas en la madrugada y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

De acuerdo con los datos publicados por el organismo, la temperatura mínima prevista es de 15°C y la máxima alcanzará los 21°C. Durante la mañana, tarde y noche se espera cielo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia de entre el 0% y el 10%.

El viento soplará con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante gran parte del día, mientras que por la noche podría disminuir a valores de entre 13 y 22 kilómetros por hora, según las franjas horarias informadas.

Qué se espera para el viernes y el fin de semana largo

Para el viernes 9 de octubre, el SMN prevé en Paraná una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 18°C. La jornada comenzaría con cielo mayormente nublado, mientras que durante la tarde y la noche podrían registrarse lluvias, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

El sábado 10 de octubre se presentaría con mejores condiciones meteorológicas, cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarían entre los 13°C y los 19°C. La probabilidad de precipitaciones sería baja, de entre el 0% y el 10%.

Para el domingo 11, el organismo anticipó una mínima de 14°C y una máxima de 20°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y condiciones más soleadas hacia la tarde. No se prevén precipitaciones para esa jornada.

El lunes 12 de octubre, feriado nacional, se espera una mínima de 13°C y una máxima de 19°C, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.

En tanto, el martes 13 y miércoles 14 las temperaturas máximas alcanzarían los 21°C, con mínimas de 12°C y 15°C, respectivamente. Para ambas jornadas se anticipan condiciones de nubosidad variable y sin precipitaciones previstas.