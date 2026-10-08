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Condenaron a un hombre que faenó un ternero y ofreció la carne por WhatsApp

Héctor Micael Luque reconoció su culpabilidad en un juicio abreviado por el delito de abigeato. Recibió una pena de dos años de prisión en suspenso y deberá realizar tareas comunitarias.
Policiales/Judiciales08 de octubre de 2026

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El Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, a cargo del juez Ramón Lell, condenó a Micael Luque, alias “Mica”, de 28 años, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional tras hallarlo autor penalmente responsable del delito de abigeato. La resolución judicial fue dictada en el marco de un procedimiento de juicio abreviado en el que intervinieron el agente fiscal suplente Facundo Barbosa, el defensor técnico Rodrigo Dopazo y la querella representada por la víctima junto a sus abogados.

El ilícito fue perpetrado entre los días 3 y 4 de septiembre de 2026 en el establecimiento rural “La Yola”, ubicado en proximidades de la localidad de Sir Leonard, departamento La Paz. Según se acreditó en la causa, Luque ingresó al predio ganadero junto a un acompañante y faenó en el lugar un ternero raza Angus de aproximadamente 160 kilos para apoderarse ilegítimamente de su carne.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por el propietario del campo, Álvaro Pablo Prevero, quien advirtió el faltante y halló los restos del vacuno al recorrer el establecimiento. Poco después, pesquisas realizadas por las fuerzas de seguridad determinaron que el imputado se encontraba comercializando la carne sustraída a través de mensajes de WhatsApp.

En los textos analizados por la policía, Luque ofrecía un costillar de 8 kilos a 20.000 pesos, así como cortes de pulpa a $6.000 el kilo y paletas a $15.000. Un informante policial concretó la compra del costillar en la vivienda donde se reunían los sospechosos, constatando la presencia de los trozos vacunos.

Con los datos recabados, la Brigada de Prevención de Delitos Rurales y la Comisaría de Bovril llevaron a cabo un allanamiento en la finca de Luque. Durante el registro de la propiedad, los efectivos incautaron un botón identificatorio amarillo con numeración oficial, una oreja vacuna con marca de FUCOFA, un trozo de cuero con pelaje negro coincidente con el animal denunciado y un bolso con manchas de sangre y restos de carne.

Ante las evidencias presentadas, el imputado admitió libremente su culpabilidad y prestó conformidad para el cierre de la causa mediante el trámite abreviado. Junto con la pena condicional, el fallo le fijó a Luque reglas de conducta por el plazo de dos años, entre las que se destacan la obligación de realizar tareas comunitarias dos horas cada dos semanas y la prohibición de acercamiento a menos de mil metros de ‘La Yola’.

Asimismo, el magistrado le prohibió mantener cualquier tipo de contacto o realizar actos de intimidación hacia la víctima. Por último, el juzgado ordenó el decomiso y la destrucción de los elementos secuestrados y resolvió eximir al condenado del pago de las costas judiciales.

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