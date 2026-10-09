Incendio destruyó tres viviendas en Paraná

Un incendio destruyó tres viviendas precarias en calle Los Ceibos de barrio Anacleto Medina Sur, en la ciudad de Paraná, y dejó a sus ocupantes sin sus pertenencias. El siniestro ocurrió durante la tarde de este jueves y motivó la intervención de Bomberos de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios y personal municipal.

Las llamas afectaron por completo las tres construcciones, donde residían distintas personas, entre ellas adultos mayores. Según los primeros testimonios recogidos en el lugar, las pérdidas materiales fueron totales.

Lucas García, quien brindó detalles del procedimiento, confirmó que los equipos de emergencia trabajaron para controlar el fuego y posteriormente comenzaron las tareas de enfriamiento y evaluación de los daños.

Tres viviendas destruidas y pérdidas totales

“Hubo un incendio de proporción en viviendas precarias acá en la zona de Anacleto Sur. Bomberos de la Policía llegaron al lugar y trabajaron en conjunto con Bomberos Voluntarios”, explicó García.

El entrevistado señaló que los efectivos continuaban realizando tareas en el sector y que se investigaban las circunstancias que originaron el fuego.

“Bomberos de la Policía están verificando cuál fue el principio del foco”, indicó.

En el lugar también intervino personal de Protección Civil de la Municipalidad de Paraná, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, para evaluar la situación y coordinar la asistencia a los damnificados.

Los vecinos organizaron una campaña solidaria

Ante las pérdidas materiales, vecinos del barrio comenzaron a solicitar donaciones para ayudar a las personas afectadas por el incendio.

“Queríamos pedirle a la gente colaboración para poder ayudar a esta gente que se le quemó todo. Con lo poquito que puedan donar, será todo bien recibido”, expresó una de las personas que impulsó el pedido solidario.

Según explicó, los damnificados necesitan elementos básicos para afrontar los próximos días, ya que no pudieron recuperar sus pertenencias.

“Las pérdidas fueron totales. Son tres casitas precarias, han perdido absolutamente todo. Necesitamos todo tipo de donación: ropa, calzado, alimentos, muebles, lo que sea. Todo será bienvenido”, manifestó.

Entre los artículos solicitados se encuentran ropa de cama, prendas y calzado para tres adultos mayores, alimentos, muebles y otros elementos de uso cotidiano.

Cómo colaborar con las personas afectadas

Los vecinos habilitaron un número de contacto para coordinar la recepción de las donaciones y organizar su entrega a quienes sufrieron las pérdidas.

Contacto para donaciones: 343 5027351.

Los organizadores reiteraron que cualquier aporte será recibido, especialmente ropa, calzado, alimentos y elementos para acondicionar nuevamente los hogares.

Mientras tanto, las autoridades continuaban con las actuaciones para establecer las causas del incendio y evaluar las necesidades de las personas afectadas.

Elonce