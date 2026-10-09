Básquetbol Femenino: Unión venció como local a Paracao

En la noche de este jueves 8, el mini estadio del Club Atlético Unión de Crespo, fue el escenario de un nuevo capítulo correspondiente al torneo clausura, organizado por las asociaciones de básquetbol femenino de Paraná y Santa Fe. En esta fecha 8, el Verde recibió la visita de Paracao de la capital provincial quedándose con el triunfo por 69-53.

En el primer parcial, la visita tuvo su mejor rendimiento y tuvo una máxima diferencia de 6 puntos con respecto a las crespenses. Unión acortó la distancia, pero el segmento quedó en manos de Paracao por 17-19. En el segundo cuarto, nuevamente las paranaenses tuvieron la iniciativa y aumentaron la ventaja a 9 puntos por encima de las crespenses (20-29). Posterior a eso, Unión metió un parcial de 16-1 para dar vuelta el resultado e irse al descanso largo ganando 36-30.

En el reinicio, las locales nuevamente tomaron la iniciativa y llegaron a sacar 16 puntos de diferencia en el marcador para quedarse con el período 15-11 y llegando al último tramo por encima en el marcador 51-40. En el inicio del capítulo final, la visita llegó a estar a 9 puntos, pero lejos de la remontada porque Unión nuevamente obtuvo diferencias para culminar ganando por 16 puntos (69-53).

Formaciones

Unión (69): Ariadna Soñéz (4), Anna Giorgio (21), María Florencia Pérez (8), Melina Goette, Antonella Pérez (16), Sofía Wolf (14), Janet Córdoba (2), Camila Wagner (2), Lara Regner, Antonela Frickel y Pamela Retamar (2). DT: Juan Gastaldo.

Paracao (53): Lola Mitre (5), Justina Martínez (5), Juanita Cura, Victoria Giménez (4), Micaela Rohrr, Virginia Carrere, Angelina Varona, Rosario Barbara (14), Valentina Giménez (2), Julieta Alonso (2), Joselin Chiara (8) y María Olivia Pietroboni (13). DT: Hugo Rodríguez.

Posiciones

Talleres 16

Paracao 16

Unión de Crespo 15

Estudiantes 13

Unión de Santo Tomé 13

Rowing 11

Rep. Del Oeste 9

Quique 9