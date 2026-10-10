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La Justicia citó a declarar al intendente de Colón y a su pareja funcionaria

Se los investiga por el uso de un auto oficial de la Municipalidad, para un viaje familiar a Brasil, que culminó con un grave siniestro vial. Estarán esta semana ante el Juez.
Policiales/Judiciales10 de octubre de 2026

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La Unidad Fiscal Colón informó que se dispuso citar a prestar declaración de imputado al intendente de la ciudad, José Luis Walser; a su pareja y también funcionaria, Gimena Paola Bordet; y al secretario de Gobierno de la Municipalidad, Mariano Bravo. La audiencia será el día 15 de octubre, confirmaron fuentes judiciales a Ahora.

La investigación se encuentra vinculada a la supuesta utilización de un vehículo oficial perteneciente a la Municipalidad de Colón, para un viaje a Brasil el 9 de diciembre de 2025, que culminó en un siniestro vial, en el que la esposa de Walser sufrió lesiones graves, demandando varios días de internación en el vecino país. En el rodado también iban los hijos de la pareja. Por tal suceso ambos están siendo investigados por “Peculado“.

En cuando a Bravo, se encuentra sospechado por los delitos de “Encubrimiento” y “Omisión de denuncia“.

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