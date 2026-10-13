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Agmer cruzó al Gobierno provincial por fallas en la liquidación de los haberes

El gremio docente denunció errores e inconsistencias en la liquidación complementaria del 3,5% otorgado por decreto y exigió al Ministerio de Economía que corrija los cálculos para no agravar el malestar del sector.
Entre Ríos13 de octubre de 2026

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Desde el sindicato recordaron que “el gobierno decidió unilateralmente otorgar por decreto un incremento salarial de 3,5% (menor que la oferta de julio pasado y que fuera rechazada por los sindicatos docentes)”.

“También decidió pagarlo por complementaria y anunció su pago para el sábado 10 de octubre”, agregaron.

“Apenas fueron visualizados los recibos en el sistema SAGE, se generaron numerosos reclamos por la disparidad en los montos exhibidos, que no correspondían con el salario de un trabajador/a”, indicaron desde el gremio docente.

En este marco, desde Agmer expresaron que “los salarios de los docentes no pueden ser objeto de los errores de cálculo de Liquidaciones de la provincia y del Ministerio de Economía a cargo de Fabián Boleas”.

Y exigieron que “las Complementarias empleadas para estos casos sean bien procesadas, cargadas y liquidadas de forma correcta; sin falsas expectativas y sin información inexacta, que solo agregan malestar a la ya dramática situación salarial que viven decenas de miles de docentes en toda la provincia”.

“Este descontento se expresó con contundencia en las asambleas escolares que llevó adelante nuestro sindicato en ocasión de rechazar lo ofrecido por el gobierno”, señalaron por último.

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