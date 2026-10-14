google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Básquetbol: Unión fue derrotado por Olimpia

Por un nuevo episodio de la Asociación Paranaense, el elenco de la capital provincial se llevó el triunfo tras derrotar al verde por 84-63. 
Deportes14 de octubre de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo

google

Union basquet 2026_06

En la continuidad del torneo clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol para la primera división masculina, Unión recibió en Crespo a Olimpia. El triunfo quedó en manos de la visita por 84-63. 

El primer segmento fue parejo, pero sobre el final, la visita terminó sacando una diferencia de 4 puntos (21-25). En el segundo, los paranaenses lograron sacar 8 puntos de distancia y minutos después, con dos triples, Unión quedó a 1. Por la misma vía, con dos tiros de tres acertados, el CAO se hizo dueño del marcador llegando al final ganando por 9 puntos (41-50). 

El tercer período, fue donde Unión tuvo su menor goleo y donde Olimpia sacó la máxima diferencia entre los parciales llegando al tramo final ganando por 18 puntos (49-67). Sobre el cierre, el Verde llegó a achicar la diferencia a 15 puntos, pero lejos de una remontada, Olimpia siguió sacando diferencias para culminar ganando 84-63. 

Formaciones

Unión (63): Manuel Robles (3), Martín Porrchneg (6), Álvaro Pereyra (18), Martiniano Morales (3), Fantino Wagner, Alfredo Mercado (5), Santiago Gelroth (5), Alan Hainze (21), Juan Manuel Copetti y Alan Cardozo (2). DT: Juan Gastaldo. 

Olimpia (84): Nicolás Agasse (19), Emiliano Larghi (13), Hugo Cuello (10), Lautaro Vilotta (8), Matías Santana, Mateo Jacob (4), Valentín Sánchez (5), Álvaro Todone, Lucca Azoge (9), Felipe Maradey (4) y Juan Manuel Gómez (12). DT: Pedro Ayala. 

Posiciones
Rowing 9
Olimpia 8
Unión 8
Patronato 8
San Martín 7
Estudiantes 6
Recreativo 4
Quique 4
Paracao 4
Ciclista 3
Talleres 3
Sionista 2

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Últimas noticias en Estación Plus
Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo