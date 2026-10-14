Básquetbol: Unión fue derrotado por Olimpia

En la continuidad del torneo clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol para la primera división masculina, Unión recibió en Crespo a Olimpia. El triunfo quedó en manos de la visita por 84-63.

El primer segmento fue parejo, pero sobre el final, la visita terminó sacando una diferencia de 4 puntos (21-25). En el segundo, los paranaenses lograron sacar 8 puntos de distancia y minutos después, con dos triples, Unión quedó a 1. Por la misma vía, con dos tiros de tres acertados, el CAO se hizo dueño del marcador llegando al final ganando por 9 puntos (41-50).

El tercer período, fue donde Unión tuvo su menor goleo y donde Olimpia sacó la máxima diferencia entre los parciales llegando al tramo final ganando por 18 puntos (49-67). Sobre el cierre, el Verde llegó a achicar la diferencia a 15 puntos, pero lejos de una remontada, Olimpia siguió sacando diferencias para culminar ganando 84-63.

Formaciones

Unión (63): Manuel Robles (3), Martín Porrchneg (6), Álvaro Pereyra (18), Martiniano Morales (3), Fantino Wagner, Alfredo Mercado (5), Santiago Gelroth (5), Alan Hainze (21), Juan Manuel Copetti y Alan Cardozo (2). DT: Juan Gastaldo.

Olimpia (84): Nicolás Agasse (19), Emiliano Larghi (13), Hugo Cuello (10), Lautaro Vilotta (8), Matías Santana, Mateo Jacob (4), Valentín Sánchez (5), Álvaro Todone, Lucca Azoge (9), Felipe Maradey (4) y Juan Manuel Gómez (12). DT: Pedro Ayala.

Posiciones

Rowing 9

Olimpia 8

Unión 8

Patronato 8

San Martín 7

Estudiantes 6

Recreativo 4

Quique 4

Paracao 4

Ciclista 3

Talleres 3

Sionista 2