Profesional de la psicología disertará en Crespo sobre salud emocional y prevención

La Asociación Civil "Crespo Te Abraza" hizo extensiva la invitación para el jueves 22 de octubre, a las 20:00, en el salón del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario, de Consumos y Servicios de la ciudad, con acceso en Avda. Independencia y Laurencena.

Aldo Núñez, presidente de la entidad organizadora, anticipó a Estación Plus Crespo: "La charla va a estar a cargo del psicólogo Nelson Figueredo, conocido en la zona, que ha estaba encabezando encuentros y momentos de reflexión en localidades vecinas e incluso en otros puntos de la provincia. Estará con nosotros con esta propuesta muy interesante, sobre salud emocional y prevención, que apunta a la búsqueda del sentido de la vida, algo que nos pasa a todos, en diferentes etapas o situaciones. La vida se trata de ir tomando decisiones y nos va a ayudar a cómo encaminarnos, qué hacer cuando andamos mal, va a ser muy útil para todos; ya sea quien está con esta duda o las personas que quieren ayudar a su entorno, acompañar, o estar preparado para se presente".

Quien dirige la entidad destacó que "la charla es libre y gratuita", incentivando a que la comunidad aproveche el abordaje de la temática. Asimismo agregó: "Estimamos que durará una hora aproximadamente, pudiendo extender algo más con la participación del público, las preguntas y este ida y vuelta con el profesional".