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Profesional de la psicología disertará en Crespo sobre salud emocional y prevención

La asociación civil Crespo te Abraza organiza la llegada del Lic. Nelson Figueredo, de la Universidad Adventista del Plata, con una temática para todo público.   
Crespo18 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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charla salud emocional

La Asociación Civil "Crespo Te Abraza" hizo extensiva la invitación para el jueves 22 de octubre, a las 20:00, en el salón del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario, de Consumos y Servicios de la ciudad, con acceso en Avda. Independencia y Laurencena.  

Aldo Núñez, presidente de la entidad organizadora, anticipó a Estación Plus Crespo: "La charla va a estar a cargo del psicólogo Nelson Figueredo, conocido en la zona, que ha estaba encabezando encuentros y momentos de reflexión en localidades vecinas e incluso en otros puntos de la provincia. Estará con nosotros con esta propuesta muy interesante, sobre salud emocional y prevención, que apunta a la búsqueda del sentido de la vida, algo que nos pasa a todos, en diferentes etapas o situaciones. La vida se trata de ir tomando decisiones y nos va a ayudar a cómo encaminarnos, qué hacer cuando andamos mal, va a ser muy útil para todos; ya sea quien está con esta duda o las personas que quieren ayudar a su entorno, acompañar, o estar preparado para se presente".

Quien dirige la entidad destacó que "la charla es libre y gratuita", incentivando a que la comunidad aproveche el abordaje de la temática. Asimismo agregó: "Estimamos que durará una hora aproximadamente, pudiendo extender algo más con la participación del público, las preguntas y este ida y vuelta con el profesional".

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