Violento asalto a estación de servicio de Pajonal Victoria: detalles del ardid y cómo interceptaron el auto

La estación de servicios Puma, ubicada en Pajonal, a pocos kilómetros de la ciudad de Victoria sufrió el robo de más de 5 millones de pesos. El asalto fue perpetrado por dos delincuentes. Uno de ellos fue arrestado.

Al respecto, el jefe de la Departamental Victoria de Policía, Claudio Passadore, relató a Elonce que “alrededor de las 10:30 de este lunes, tomamos conocimiento de un robo calificado con privación ilegítima de la libertad, en la estación de servicios Puma, ubicada en el kilómetro 87 de la Ruta 11”.

Los detalles del ardid

Detalló que “dos masculinos llegaron a bordo de un vehículo, ingresaron a la parte de la administración, donde se encontraba el encargado, de 63 años de edad, aduciendo que eran del gremio de los petroleros”.



Fue entonces que el hombre “les dijo que ahí no se tramitaba nada, sino que debían hacerlo en la casa central, puesto que esta es una sucursal. Estaban a cara descubierta, solo con una gorra y vestidos con ropa oscura. En el interior de la administración lo apuntaron con una pistola, lo tiraron al piso, lo redujeron y precintaron de pies y manos, para dejarlo sentado en el inodoro de un baño. Ahí le solicitaron la llave de la caja fuerte y sustrajeron una fuerte suma de dinero. En principio no se sabía la cantidad. También se llevaron una CPU que creían guardaba las filmaciones de las cámaras de seguridad. Luego se estableció que no era el DVR”, aclaró el comisario.

Una vez que se fueron, “el encargado pidió auxilio a través de la ventana del baño y luego avisaron a la Brigada de Delitos Rurales que está prácticamente en el mismo predio. Ellos notificaron a la Jefatura y se inició un operativo. Justamente, dos policías que estaban de operativo habían visto pasar el rodado”.





Camiones sobre la ruta, la estrategia para interceptar el auto

Enseguida “se hizo un operativo cerrojo en el ingreso a Victoria. Este auto no alcanzó a llegar. Al observar la barricada, pegó la vuelta, retomó hacia Pajonal por Ruta 11 y en el retorno se fueron despojando de algunas cosas, como ropa que quedó tirada al lado de la ruta junto con otros elementos”.

Frente a la Brigada de Delitos Rurales, “se detuvo camiones sobre la ruta para evitar que esta auto que iba a gran velocidad cruzara por el lugar”. Ahí “se baja al conductor que fue reducido y luego, con la orden del fiscal, se requisó el vehículo y se secuestraron 5.300.000 pesos en dinero de distintas denominaciones y un teléfono celular”.



El detenido tiene 38 años de edad y está domiciliado en Avellaneda, provincia de Buenos aires. El otro implicado “seguramente escapó en la huida desde Victoria a Pajonal. Trabajamos con personal de Montada y Canes, haciendo rastrillajes, pero sin resultados, pese a que la búsqueda siguió durante la noche. También se reforzaron los puestos camineros”.

El detenido “tendría antecedentes” al igual que el prófugo que ya habría cumplido una condena. “Con el transcurso de la investigación surgirá si fue un asalto programado o al voleo”, completó Passadore.

