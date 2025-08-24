Adolescente sufrió graves secuelas en un choque en Ruta 12

Un siniestro vial protagonizado por una camioneta Ford F100 y una moto Guerrero Trip 110, movilizó a la policía de Nogoyá, en el atardecer de este sábado.

Supo Estación Plus Crespo que impactaron en Ruta Nacional N° 12 -entre calle Marchini y Sixto Oris- de esa localidad. la camioneta circulaba en dirección Oeste a Este, por la mencionada trama principal; cuando por causas que se tratan de establecer, colisiona con una moto guiada por un adolescente de 17 años de edad.

Producto del choque, fue primariamente trasladado al Hospital San Blas, para luego de ser examinado, ser derivado al Hospital San Martín de Paraná, por sus graves lesiones.

Ya en el efector de referencia y dado los estudios practicados, se diagnosticó que presenta fractura desplazada de fémur en varios fragmentos y golpes internos. Se aguarda su evolución, mientras se anexan al expediente los informes periciales realizados en el lugar.