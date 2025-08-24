Adolescente sufrió graves secuelas en un choque en Ruta 12

Dos detenidos en una gresca callejera en San Salvador
Jóvenes de 24 y 27 años, resultaron alojados en la Jefatura Departamental, después que se disuadieran los conflictos en la vía pública.
Ocurrió en un tramo a la altura de la ciudad de Nogoyá. La guardia médica precisó las delicadas lesiones que presenta el menor.Policiales/Judiciales24 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Un siniestro vial protagonizado por una camioneta Ford F100 y una moto Guerrero Trip 110, movilizó a la policía de Nogoyá, en el atardecer de este sábado.
Supo Estación Plus Crespo que impactaron en Ruta Nacional N° 12 -entre calle Marchini y Sixto Oris- de esa localidad. la camioneta circulaba en dirección Oeste a Este, por la mencionada trama principal; cuando por causas que se tratan de establecer, colisiona con una moto guiada por un adolescente de 17 años de edad.
Producto del choque, fue primariamente trasladado al Hospital San Blas, para luego de ser examinado, ser derivado al Hospital San Martín de Paraná, por sus graves lesiones.
Ya en el efector de referencia y dado los estudios practicados, se diagnosticó que presenta fractura desplazada de fémur en varios fragmentos y golpes internos. Se aguarda su evolución, mientras se anexan al expediente los informes periciales realizados en el lugar.
Jóvenes de 24 y 27 años, resultaron alojados en la Jefatura Departamental, después que se disuadieran los conflictos en la vía pública.
Fue derivado desde el departamento Diamante hasta el Hospital San Martín de Paraná. Bomberos voluntarios también brindaron auxilio.
En la madrugada de este sábado 23 de agosto, un automóvil que había sido sustraído pocas horas antes fue hallado incendiado en la vía pública de Villaguay.
Revelaron la identidad de la víctima y la detención de un sospechoso, luego de un allanamiento.
Un hombre quedó imputado por la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, después de no superar el control en Operativo Campo Seguro.
Ocurrió casi al amanecer de este sábado y la policía evidenció signos de alcoholización. Bomberos Voluntarios sumaron su asistencia.
A los 65 años, Jorge Soto afrontará un viaje en solitario que pondrá a prueba su resistencia física y mental, con la meta de unir Entre Ríos en bicicleta y demostrar que “nada es imposible”.
Revelaron la identidad de la víctima y la detención de un sospechoso, luego de un allanamiento.