Dos detenidos en una gresca callejera en San Salvador

Jóvenes de 24 y 27 años, resultaron alojados en la Jefatura Departamental, después que se disuadieran los conflictos en la vía pública.

Promediando las 3:30 de la madrugada de este domingo, la policía recibió una serie de llamados a la línea de emergencia 101, informando sobre una pelea en Avenida Julio Malarín y Comandante Espíndola, de San Salvador.

Se comisionaron móviles al lugar, y según se precisó a Estación Plus Crespo, fueron interceptados varios jóvenes, peleando en la vía pública. Ante la presencia policial, dos de ellos arremetieron contra los uniformados, siendo reducidos.

Tienen 24 y 27 años, son oriundos de esa localidad, y por disposición de la Unidad Fiscal en turno, fueron detenidos por Resistencia a la Autoridad y trasladados a la Jefatura de Policía Departamental San Salvador, donde permanecerán alojados.

