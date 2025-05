Fútbol femenino: goleada de la Academia Crack y caída de San Rafael

La Academia Crack Fútbol Total obtuvo una contundente victoria sobre Universitario 12-0. Los goles fueron obra de Sarai Vergara (4), Daniela Orrego (2), Azul Berón (2), Ayelén Bello (2), Belén Cáceres y Priscila Oris. De esta manera, siguen escalando posiciones en la tabla.

Las crespenses contaron con este plantel: Vanesa Coronel, Melanie, Migueles, Celeste Gieco, Raquel Da Silva, Belén Cáceres, Lara Cabeza, Ayelén Bello, Daniela Orrego, Gianella Lind, Sarai Vergara, Noelia Wernli y Azul Berón. DT: Claudio Soñéz.

Por su parte, las chicas del Club Atlético San Rafael cayeron en condición de local por 1-0 ante Escuelas River Paraná.

Jugaron: Melissa Fontana, Sheila Marrón, María Díaz, Yohana Espíndola, Abril Rodríguez, Candela Hollmann, Jennifer Moreira, Celeste Correa, Jazmín Fuchs, Agustina Gonzáles, Abril Mazzoni, Abigail Siebenlist, Milagros Wendler, Jael Cairo, Luana Fischer y Milagros Elizalde. DT: Jesica Buch.

Otros resultados

San Benito Paraná 17 vs. Asociación River 0

Don Bosco 0 vs. Atlético Paraná 9

Camioneros 2 vs. Belgrano 6

Arenas 1 vs. Atlético Neuquén 0

Libre: San Benito

Posiciones

Arenas 19

Belgrano 18

San Benito (Pná) 15

Academia Crack 11

Esc. River 11

Atl. Paraná 10

San Benito 10

Neuquen 7

Asoc. River 6

San Rafael 4

Camioneros 4

Universitario 0

Don Bosco 0

Próxima fecha (8°)

San Benito - Academia Crack

Neuquen - San Rafael

Belgrano - San Benito (Pná)

Esc. River - Camioneros

Atl. Paraná - Arenas

Universitario - Don Bosco

Libre: Asoc. River