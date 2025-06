Trabajadores se atrincheraron en la puerta del despacho del Ministro Boleas y exigieron explicaciones por el recorte de las horas extras

Este miércoles, en una jornada fría y ventosa, trabajadores de diversos ministerios se concentraron en el patio de la Casa Gris para llevar a cabo una asamblea informativa. Con pancartas, volantes y el estruendo de latas y botellas, los estatales manifestaron su profundo malestar. La medida se enmarca en la masiva Asamblea Interministerial convocada por la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) para protestar contra del recorte de las horas extra y las cesantías por parte del gobierno.

Antes del inicio de la asamblea, esta Agencia dialogó con los referentes de ATE presentes: Víctor Sartori, secretario de Organización, y Julio Luján, secretario de Convenios Colectivos de Trabajo. Luján explicó que la reunión actual surge de una decisión tomada en la asamblea de la semana anterior y detalló que los ministerios que actualmente realizan retención de servicios son el Consejo General de Educación (CGE), Salud y Desarrollo.

Por su parte, Sartori enfatizó la importancia de las horas extras para los trabajadores. "Las horas extras se están transformando en parte del salario precarizado. No decimos que no se trabajan, ya que los compañeros están recargados de trabajo, pero decimos que este magro salario pasa a ser una cuestión importante de la que no se puede prescindir", sostuvo.

El secretario de Organización también señaló que ATE ha presentado propuestas en varias reuniones paritarias desde la gestión anterior para regularizar esta situación de manera permanente, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.

Consultado sobre las declaraciones del ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, quien afirmó que solo al cuatro por ciento de los trabajadores públicos se les descontaría el 20 por ciento de las horas extras, Sartori respondió contundentemente: "El ministro contabiliza 90 mil sueldos que paga la Provincia, donde incluye docentes, policías, personal de salud, legislativo y judicial que cobran otro tipo de salarios. Acá están los compañeros que no tienen adicionales, por lo tanto, una parte de esas cuestiones las van paleando de esta forma, y es una cuenta que está direccionada a tergiversar la cuestión". Además, calificó los recortes como arbitrarios.

A continuación, Luján alertó sobre posibles represalias: "Existen amenazas de despidos a compañeros. Planteamos que esto va a ser una pelea larga porque Frigerio nos eligió a los estatales como lo que viene a destruir la economía nacional y el mercado interno".

Respecto a las 22 bajas recientes en el CGE, el Secretario de Organización aseguró que se están ejecutando mediante resoluciones que establecen el cese de suplencias a los trabajadores afectados.

“Che Frigerio”

Minutos antes de que comience la asamblea, los presentes corearon: “¡Che Frigerio, che Frigerio, no te lo decimos más, si nos cortan el salario qué quilombo se va a armar!” y “unidad de los trabajadores” mientras realizaban palmas.

Al comenzar la reunión, Sartori manifestó: "Esta semana el gobernador aseguró que continuará con el ajuste y es lamentable". El dirigente recordó el acto de diciembre en el que el gobernador enalteció el trabajo de los estatales y señaló que en este momento está haciendo todo lo contrario.

"Teniendo en cuenta que el ajuste empieza a desatarse por este tipo de cosas y es probable que no sea lo único, hay que sostener a los trabajadores que se pueden llegar a caer", señaló el gremialista.

A continuación, Luján tomó la palabra y expresó la necesidad de mantener las asambleas informativas de los miércoles, dada la existencia de recortes de suplencias y contratos. A su vez, señaló que "Frigerio decidió elegirnos como enemigos y hay que empezar a desenmascararlo".

El secretario de Convenios Colectivos también criticó al mandatario provincial, afirmando que "manda a votar a todos sus legisladores las leyes que manda el psiquiátrico que tenemos como presidente" y agregó: "No se hacen cargo de la destrucción que le están generando a este país y seguramente los veamos juntos en las listas".

Asimismo, el representante gremial sostuvo que "esto va mal y va a ir peor, no hay peor forma que sacarle plata a todos los trabajadores". Recordó la crisis de 2001, cuando a los estatales les abonaron los sueldos adeudados tres meses después y con Federales, y advirtió: "Tenemos que estar preparados porque no podemos esperar 3 meses para reaccionar".

Luján también rememoró la histórica movilización hacia el túnel que se realizó en 2001: "Primero los estatales, después los docentes y luego se sumaron los comerciantes y empresarios". Finalmente, el representante de ATE instó a la reflexión: "Pensemos bien nuestras medidas".

Después un presente grito “que se vuelva a Buenos Aires el ladrón” y los manifestantes ovacionaron.

A continuación, Sartori retomó la palabra: “El panorama es lo que más o menos estamos hablando, nos parece que debería sostenerse esta asamblea de los miércoles para encontrarnos y visibilizarnos y este tema empieza con el tema de las horas extra”.

Una de las voces más encendidas fue la de la delegada del Ministerio de Salud, Nadia Burgos, quien señaló: “Esto no es un problema presupuestario, es financiero. Siguen avanzando con recortes y ahora se vienen sobre los contratos temporales. Muchos compañeros se van a quedar sin trabajo”.

Burgos propuso avanzar hacia un plan de lucha conjunto. “Cada ministerio debe definir su accionar, pero necesitamos coordinación. Si no molestamos, esto va a seguir pasando”, sostuvo, y recordó que el propio Frigerio dijo que quería reducir en 5 mil los puestos estatales para fin de año.

Desde el CGE, una trabajadora fue contundente: “No somos zánganos ni vividores. Ellos llenan los bolsillos de los funcionarios y nos ajustan a nosotros. Los funcionarios son empleados del pueblo”.

Una trabajadora reclamó: “¡Basta de tibieza!”. Otra exigió: “Tenemos que pedir una asamblea con el Ministerio de Economía. Ya fue solicitada hace 15 días y no responden”. Uno de los presentes propuso visibilizar el conflicto en las calles, como en 2001. “Cuando queramos cobrar el aguinaldo o alimentar a nuestros hijos, van a mirar para otro lado”, advirtió. El comentario fue ovacionado.

Ante esta situación, los dirigentes de ATE propusieron votar entre dos acciones inmediatas: continuar con las asambleas o movilizarse al despacho del ministro. La moción de movilizarse fue aprobada por mayoría, y los presentes emprendieron una marcha improvisada hasta el despacho del ministro Boleas.

La trinchera en espera a Boleas

Luego de la asamblea, los trabajadores decidieron dirigirse hacia el despacho del ministro de Hacienda. Se atrincheraron en el pasillo de acceso al despacho, donde se encontraron con personal de seguridad que inicialmente no les permitió ingresar. En ese momento, comenzaron a entonar “¡Nunca más recorte salarial!” mientras un representante del gremio hablaba ante los presentes: “No nos vamos a ir hasta que nos reciba Boleas”, dijo.

Tras una espera tensa, se habilitó el ingreso de delegados gremiales junto con representantes de cada ministerio. Mientras el grupo ingresaba, el resto continuó los cánticos: “¡Che Frigerio!” y “¡Frigerio, compadre, volvéte a Buenos Aires!”.

Cuando los delegados salieron del despacho, informaron que la reunión no sería con el ministro sino con su secretario. La reacción fue inmediata: Los presentes corearon con fuerza “¡Que dé la cara!” y luego “¡Frigerio, basura, vos sos la dictadura!”. Una trabajadora exclamó: “¡Que nos atiendan, cobardes!”.

La reunión fue breve. Un representante de ATE explicó: “Lo que nos transmitió el secretario del ministro es que en este momento estaba en otra reunión y que no podía dar una respuesta inmediata”. La respuesta generó más indignación: “¡Que dé la cara!”, seguían gritando en el pasillo.

El mismo delegado agregó que se exigió respuesta a una nota presentada hacía más de 15 días y que no iban a retirarse sin una definición concreta: “Nos vamos a quedar acá para tratar este tema”.

Durante la espera, se mantuvo la agitación en el pasillo. “Estamos acá para habilitar la lucha”, dijo una trabajadora. Los cantos continuaron: “Unidad de los trabajadores”, “Boleas tiene miedo” y “No nos vamos nada, que nos saquen a patadas”. Los manifestantes empapelaron las paredes del pasillo con consignas y carteles, mientras se escuchaba: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

En este espacio algunos trabajadores comentaron a esta Agencia que los despidos están ocurriendo de manera arbitraria en diferentes dependencias del Estado. “Simplemente te llega por mail una resolución sin expediente, sin firma, que te cesa ese mes. Cada uno tiene que fijarse si aparece en el listado”, detallaron. También trascendió que se prevé una reducción del 50% de los funcionarios.

Luján informó que el secretario general de ATE, Oscar Muntes, tendrá una reunión con el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, para tratar el recorte de horas extra y sumar el tema de los despidos.

Hacia las 12:15, algunos trabajadores del CGE se retiraron por finalización de su retención de servicios. Sin embargo, la protesta continuó. “¿Dónde están los que decían que nos iban a escuchar?” y hasta letras adaptadas de cumbia como “Vos llevás la marca de la gorra” se sumaron al repertorio.

A las 12:40 no había respuesta oficial, y comenzó a hablarse de una posible retención general en todos los ministerios. “Gratis no se la llevan. Esto va mucho más allá de las horas extras o los contratos: todavía no lo terminamos de dimensionar. Hay un panorama que no es bueno”, dijo un trabajador.

“Hay que afrontar lo que viene —agregó otro—. Esperamos la respuesta a través de los canales oficiales. Es un derecho constitucional ser escuchados, y no tenemos la culpa del descalabro que están provocando en este país”.

Finalmente, ante la falta de respuestas concretas y el retiro de varios manifestantes, se dio por concluida la jornada de protesta cerca del mediodía. “Volvemos a insistir: queremos que el ministro dé la cara”, dijeron al desconcentrarse.

