Plus en Vivo

Tragedia en Ruta 18: murió un niño de 10 años y un conductor fue detenido

Un automóvil y una bicicleta fueron los medios de movilidad partícipes del terrible impacto. La justicia ordenó la detención del sobreviviente. Otro niño fue hospitalizado en medio de una crisis.

Policiales/Judiciales10 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
IMG-20250810-WA0020~2

A las 11:20 de este domingo, se produjo un lamentable accidente en Ruta Nacional Nº 18, a la altura del Km. 201, concurriendo inmediatamente dotaciones de la Jefatura Departamental San Salvador.

Se indicó a FM Estación Plus Crespo, que se visualizó un automóvil Renault Logan, color negro, siniestrado. Era conducido por un hombre de 69 años, con domicilio en la localidad de Villa Domínguez, Villaguay. Circulaba en sentido Oeste-Este y por causas que se tratan de establecer, colisiona a un niño de 10 años, oriundo de San Salvador, que circulaba en bicicleta en el mismo sentido.

El menor perdió la vida a causa de las lesiones sufridas. Era acompañado por su primo, de 9 años, también con domicilio en esa ciudad, quien lo hacia en otra bicicleta. No imtervino en el siniestro, pero del lugar fue traslado por una crisis de nervios hacia una guardia de salud.

La Unidad Fiscal San Salvador, a cargo del Dr. Fernando Mendez, dispuso que se labren las actuaciones de estilo y poco después, ordenó que el conductor del automóvil quede aprehendido, siendo trasladado a la Jefatura y quedando allí alojado hasta que se resuelva su situación procesal. 

Desde la Policía, se precisó que se abrió una causa por supuesto Homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por conducción de vehículo con motor, conforme la calificación que estableció la justicia inicialmente.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo