Tragedia en Ruta 18: murió un niño de 10 años y un conductor fue detenido

A las 11:20 de este domingo, se produjo un lamentable accidente en Ruta Nacional Nº 18, a la altura del Km. 201, concurriendo inmediatamente dotaciones de la Jefatura Departamental San Salvador.

Se indicó a FM Estación Plus Crespo, que se visualizó un automóvil Renault Logan, color negro, siniestrado. Era conducido por un hombre de 69 años, con domicilio en la localidad de Villa Domínguez, Villaguay. Circulaba en sentido Oeste-Este y por causas que se tratan de establecer, colisiona a un niño de 10 años, oriundo de San Salvador, que circulaba en bicicleta en el mismo sentido.

El menor perdió la vida a causa de las lesiones sufridas. Era acompañado por su primo, de 9 años, también con domicilio en esa ciudad, quien lo hacia en otra bicicleta. No imtervino en el siniestro, pero del lugar fue traslado por una crisis de nervios hacia una guardia de salud.

La Unidad Fiscal San Salvador, a cargo del Dr. Fernando Mendez, dispuso que se labren las actuaciones de estilo y poco después, ordenó que el conductor del automóvil quede aprehendido, siendo trasladado a la Jefatura y quedando allí alojado hasta que se resuelva su situación procesal.

Desde la Policía, se precisó que se abrió una causa por supuesto Homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por conducción de vehículo con motor, conforme la calificación que estableció la justicia inicialmente.