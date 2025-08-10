Tragedia en Ruta 18: murió un niño de 10 años y un conductor fue detenido

Un hombre estaba reparando su techó y cayó desde unos 5 metros de alturaPoliciales/Judiciales10 de agosto de 2025
Presentó una grave lesión. Se presume que se rompió la escalera en la que estaba, lo que provocó su desestabilización.
Un automóvil y una bicicleta fueron los medios de movilidad partícipes del terrible impacto. La justicia ordenó la detención del sobreviviente. Otro niño fue hospitalizado en medio de una crisis.Policiales/Judiciales10 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
A las 11:20 de este domingo, se produjo un lamentable accidente en Ruta Nacional Nº 18, a la altura del Km. 201, concurriendo inmediatamente dotaciones de la Jefatura Departamental San Salvador.
Se indicó a FM Estación Plus Crespo, que se visualizó un automóvil Renault Logan, color negro, siniestrado. Era conducido por un hombre de 69 años, con domicilio en la localidad de Villa Domínguez, Villaguay. Circulaba en sentido Oeste-Este y por causas que se tratan de establecer, colisiona a un niño de 10 años, oriundo de San Salvador, que circulaba en bicicleta en el mismo sentido.
El menor perdió la vida a causa de las lesiones sufridas. Era acompañado por su primo, de 9 años, también con domicilio en esa ciudad, quien lo hacia en otra bicicleta. No imtervino en el siniestro, pero del lugar fue traslado por una crisis de nervios hacia una guardia de salud.
La Unidad Fiscal San Salvador, a cargo del Dr. Fernando Mendez, dispuso que se labren las actuaciones de estilo y poco después, ordenó que el conductor del automóvil quede aprehendido, siendo trasladado a la Jefatura y quedando allí alojado hasta que se resuelva su situación procesal.
Desde la Policía, se precisó que se abrió una causa por supuesto Homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por conducción de vehículo con motor, conforme la calificación que estableció la justicia inicialmente.
Un oportuno aviso y una rápida intervención policial, permitieron dar con el sospechado a menos de dos cuadras del lugar del hecho.
El trágico siniestro vial ocurrió sobre la Ruta 38. Otros partícipes sufrieron lesiones.
Ocurrió en un tramo del interior del departamento Diamante. Bomberos Voluntarios sofocaron las llamas, tras el aviso policial.
El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves, en un local de venta, alquiler y fabricación de maquinaria industrial. El hombre ingresó al comercio y efectuó varios disparos.
Los hechos ocurrieron mientras el acusado de 49 años se encontraba en ejercicio de sus funciones
El Concejo Deliberante aprobó el conjunto de condiciones que regirán el cobro de las obras de cordón-cuneta con base compactada y pavimento; como así también cordón-cuneta económico con base de broza-cemento y hormigón H21 armado. Qué contribuyentes estarán alcanzados.
La policía de la ciudad formalizó secuestros claves para la Investigación Penal Preparatoria, complementadas con otras incautaciones.
Pesaba sobre el ciudadano un pedido de detención reciente. Comisaría Crespo lo entregó a la justicia.
La Policía de Crespo lo descubrió y tras una breve corrida, fue detenido. El acusado quedó en serio riesgo de perder la modalidad de su pena preventiva.
